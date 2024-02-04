Новости Эстонии
04.02.2024, 08:59

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Кто они, мэры эстонских городов? Неизвестные грани известных людей: сколько они зарабатывают, чем увлекаются, где покупают продукты?

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Rein Sikk

Издание Maaleht решило узнать всю подноготную о людях, которые возглавляют муниципалитеты страны. Действительно, кто из них остается на посту мэра дольше всех, кто самый большой любитель животных, кто самый спортивный, кому приходилось иметь дело с серийными убийствами… Мечтают ли мэры о том, чтобы город стал всемирно известен, в повышении каких налогов заинтересован? И последний штрих к портрету — размер зарплаты и любимые магазины.

В Эстонии статус города имеет 51 населенный пункт, однако после последней административной реформы главы городской администрации есть только в 15 муниципальных образованиях. У этих мэров Maaleht поинтересовалось, какую должность они занимали прежде, о чем мечтают, чем увлекаются, как относятся к социальным сетям. Каждый имел возможность похвалить самого себя.

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RusDelfi
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