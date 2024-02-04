БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Кто они, мэры эстонских городов? Неизвестные грани известных людей: сколько они зарабатывают, чем увлекаются, где покупают продукты?

Издание Maaleht решило узнать всю подноготную о людях, которые возглавляют муниципалитеты страны. Действительно, кто из них остается на посту мэра дольше всех, кто самый большой любитель животных, кто самый спортивный, кому приходилось иметь дело с серийными убийствами… Мечтают ли мэры о том, чтобы город стал всемирно известен, в повышении каких налогов заинтересован? И последний штрих к портрету — размер зарплаты и любимые магазины.