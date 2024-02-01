Однорукий баскетболист и без НБА зарабатывает 1,2 миллиона
Историю, начинавшуюся как трагедию, Хэнсел Энмануэль спустя 14 лет называет благословением. Пафосным и невнятным термином из того же кратенького собрания тезисов, где написано про наследие, богоизбранность, гордость и вот это все.
Родился он в Доминиканской Республике, но всегда хотел быть частью американской баскетбольной культуры – НБА, также как и его кумиры Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт. Авторитет звезд не мог поколебать даже отец, который сам играл в баскетбольном чемпионате Доминиканы.
Большую часть времени Энмануэль проводил на площадках, пытаясь разучивать баскетбольные элементы, а когда процесс становился однообразным, то он вместе с приятелями придумывал для себя дополнительные физические нагрузки. В основном – бег с препятствиями. Одним из таких стала бетонная стена, на которую он в возрасте шести лет попытался взобраться вместе с другом. Сооружение не выдержало, покосилось и упало на Энмануэля.
Потребовалось два часа, чтобы найти помощь и аккуратно извлечь паренька из-под завала. За это время вес плиты настолько сильно придавил левую руку, что мышцы и сухожилия атрофировались. На протяжении шести месяцев врачи пытались сохранить конечность, но в конечном итоге все закончилось ампутацией.
„Я погрузился в апатию и ничего не хотел делать. Не мог завязать шнурки на кроссовках, не мог налить стакан воды“, – позже вспоминал Энмануэль.
После судьбоносной травмы Хэнсел не прикасался к баскетбольному мячу несколько лет. О любимом виде спорта он вспомнил лишь после того, как научился управлять своим новым телом. Он вновь стал подолгу пропадать на площадке, отрабатывая броски одной рукой. Воспрепятствовать ему не мог даже отец.
„Он не хотел, чтобы я играл, и я могу понять его. Отец боялся, что на мне будут жестко фолить или я травмируюсь сам. Глупо винить его за это, он хотел лучшего для меня. Но я не собирался отказываться от своей мечты“.
Мечта доминиканского юноши была вполне очевидна: он хотел стать первым одноруким баскетболистом в НБА.
Надо отдать парню должное, одними лишь намерениями и словами он не ограничивался.
В 13 лет он начал стабильно появляться на всевозможных турнирах и мелькать в тренировочных лагерях.
В 14 впервые забил сверху и тут же принялся демонстрировать свой атлетизм в данк-контестах.
К 2020 году диковинный баскетболист с физиологическими особенностями стал звездой вирусных видео и попал в местное телешоу.
Однако локальная слава оказалась лишь ступенькой на следующий уровень.
Через год Life Christian Academy, расположенная во Флориде, предложила Хэнселу стипендию и место в составе. Переезжать в США из родной страны было страшновато, но Энмануэль согласился. Во-первых, этот шаг был неизбежен, если он и впрямь намеревался попасть в НБА. А, во-вторых, главным тренером команды был Мойзес Микаэл, который некогда играл с его отцом в одной команде и обещал присмотреть и за сыном.
Можно расценить это предложение как блат, а можно – как шанс, которым парень не преминул воспользоваться. Набирая в среднем по 25,9 очка, 11 подборов, 6,9 передач и 3,4 блок-шота, Эмануэль помог своей команде стать чемпионом штата.
„Я бы хотел, чтобы люди поняли, насколько случай Хэнсела Эммануэля отличается от всех других. Он одной рукой обыгрывал парней, считающихся лучшими на уровне средних школ“, – делился впечатлениями Шакил О’Нил.
Субъективное мнение Шака вскоре было подкреплено развернутым скаутским отчетом сайта 247Sports, который оценил Хэнсела на три звезды из пяти, отметил его легкость в ногах, атлетизм и видение площадки. Доминиканский феномен получил несколько предложений от различных университетов, включая одно, поставившее всех на уши.
Команда университета Мемфис является не то чтобы самой титулованной, да и баскетболистов с именами оттуда выходило не так чтобы много (самые известные – Пенни Хардуэй и Деррик Роуз), но в последние несколько лет „тигры“ определенно на слуху. Отчасти потому, что их тренирует тот самый Хардуэй, который всячески старается привлекать внимание к программе. Выпуск именных кроссовок Пенни в расцветке „Тайгерс“, рекрутинг одного из самых талантливых раздолбаев Эмони Бэйтса, обложки журналов, разговоры о том, что команда вот-вот попадет в элиту NCAA – все это создает ажиотаж и позволяет оставаться в центре внимания.
Вот и предложение Хэнселу многие сочли коммерческим трюком. Но даже те, кто не воспринял инициативу Мемфиса всерьез, сошлись на том, что, попав в такую команду, новичок, вероятнее всего, получит ряд выгодных спонсорских контрактов.
Хотя бы потому, что до него в NCAA выступало всего трое игроков с похожими физиологическими особенностями.
Первым был центровой ростом 2,10 Кевин Лауэ, который в 2009 году стал первым баскетболистом с одной рукой, сыгравшим в первом дивизионе чемпионата NCAA. За три сезона в составе команды Манхэттена Лауэ суммарно набрал 36 очков, 42 подбора, 15 блок-шотов, 1 перехват и 1 передачу.
После него был Грант Дикстра, который в двухлетнем возрасте чуть было не лишился руки, когда та попала в машину для сортировки зерна. Потребовалось 16 операций, чтобы сохранить конечность, но полностью восстановить функционал врачам так и не удалось. Несмотря на это, Грант успешно выступал за команду Западного Вашингтона из второго дивизиона NCAA, в среднем принося по 17,4 очка и 5,3 подбора.
Наконец, был Зак Ходскинс, который родился с одной рукой. Тем не менее, это не помешало ему на протяжении двух сезонов выходить на баскетбольную площадку в составе команды университета Флориды, за которую он выступал вместе с братом Эла Хорфорда Джоном и Дорианом Финни-Смитом. За два сезона Зак поучаствовал в 11 матчах, но за отведенное ему время отметился лишь 2 очками.
Подобные примеры, когда баскетболисты шли в команды первого дивизиона, явно давали понять, что возможностей для того, чтобы проявить себя в них, не так много. Поэтому Хэнсел не стал рисковать и выбрал скромную программу Северо-западного университета, которая не участвовала в турнирах NCAA с 2013 года. Казалось бы, безызвестное название должно было отпугнуть спонсоров, но нет.
У Энмануэля все нормально, пусть мечтам об НБА и не суждено сбыться
В первом сезоне Энмануэль принял участие в 20 матчах, пять раз выходил в старте, набирая в среднем 1,7 очка и 1,2 подбора. Естественно, возникает вопрос: как оценивать такую статистику? Ответ очень простой – в 1,2 миллиона долларов. Именно на такую сумму он подписал так называемый NIL-deal, попросту говоря, контракт со спонсорами, за который так долго бились спортсмены-студенты.
В напоминающей портретную галерею соцсети у Хэнсела насчитывается 1,6 миллиона подписчиков. В тиктоке и того больше – 2,7 миллиона. Естественно, подобные цифры мотивируют спонсоров поболее, чем история самого Энмануэля вдохновляет обычных ребят. У Хэнсела, интересы которого представляет спортивное агентство Z-Axis Sports, на данный момент имеются партнерские контракты с Adidas, Under Armour, T-Mobile, Gatorade, Oakley, энергетическим напитком Дуэйна „Скалы“ Джонсона ZOA Energy.ю
Хэнсел участвует в выставочных матчах, выступает с мотивирующими речами, учит завязывать шнурки одной рукой и всячески монетизирует свой одухотворяющий жизненный пример.
По большому счету грамотно распоряжается имеющимися возможностями.
Источник - Sports.ru
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