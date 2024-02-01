Однорукий баскетболист и без НБА зарабатывает 1,2 миллиона

Родился он в Доминиканской Республике, но всегда хотел быть частью американской баскетбольной культуры – НБА, также как и его кумиры Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт. Авторитет звезд не мог поколебать даже отец, который сам играл в баскетбольном чемпионате Доминиканы.

Большую часть времени Энмануэль проводил на площадках, пытаясь разучивать баскетбольные элементы, а когда процесс становился однообразным, то он вместе с приятелями придумывал для себя дополнительные физические нагрузки. В основном – бег с препятствиями. Одним из таких стала бетонная стена, на которую он в возрасте шести лет попытался взобраться вместе с другом. Сооружение не выдержало, покосилось и упало на Энмануэля.

Потребовалось два часа, чтобы найти помощь и аккуратно извлечь паренька из-под завала. За это время вес плиты настолько сильно придавил левую руку, что мышцы и сухожилия атрофировались. На протяжении шести месяцев врачи пытались сохранить конечность, но в конечном итоге все закончилось ампутацией.

„Я погрузился в апатию и ничего не хотел делать. Не мог завязать шнурки на кроссовках, не мог налить стакан воды“, – позже вспоминал Энмануэль.

После судьбоносной травмы Хэнсел не прикасался к баскетбольному мячу несколько лет. О любимом виде спорта он вспомнил лишь после того, как научился управлять своим новым телом. Он вновь стал подолгу пропадать на площадке, отрабатывая броски одной рукой. Воспрепятствовать ему не мог даже отец.

„Он не хотел, чтобы я играл, и я могу понять его. Отец боялся, что на мне будут жестко фолить или я травмируюсь сам. Глупо винить его за это, он хотел лучшего для меня. Но я не собирался отказываться от своей мечты“.

Мечта доминиканского юноши была вполне очевидна: он хотел стать первым одноруким баскетболистом в НБА.

Надо отдать парню должное, одними лишь намерениями и словами он не ограничивался.

В 13 лет он начал стабильно появляться на всевозможных турнирах и мелькать в тренировочных лагерях.