Большое событие: спортивные трансляции Viaplay теперь будут доступны в Эстонии на платформе Go3

С сегодняшнего дня, 1 февраля, телекомпания Go3 в странах Балтии получает лицензию на весь портфель прямых трансляций Viaplay. В рамках соглашения клиенты Go3 получат доступ к премиальным спортивным мероприятиям, таким как матчи сборной Эстонии по футболу, Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА, чемпионат Европы-2024, английская Премьер-лига, НХЛ, Формула-1 и многое другое.

Чемпионаты, в которых участвуют лучшие команды, будет доступен с комментариями местных экспертов.

„Мы рады подписать это соглашение и подарить нашим зрителям еще больше высококлассного спорта. Абоненты Go3 TV смогут наслаждаться лучшими спортивными и зрительскими впечатлениями во всей Балтии. 2024 год станет выдающимся годом для любителей спорта, и Go3 — это место, где вы сможете насладиться всеми этими главными событиями“, - сказал Кристиан Антинг, генеральный директор TV3 Group, в пресс-релизе.

„Это правильный шаг для бизнеса группы Viaplay и для наших спортивных зрителей в странах Балтии. Это позволит нам еще больше сосредоточиться на нашей деятельности в скандинавских странах, Нидерландах и Viaplay Select - рынках, где мы видим наилучшие условия для роста и прибыльности, а также в Польше, где мы будем работать до середины 2025 года. В то же время наш спортивный контент будет доступен в Эстонии, Латвии и Литве через уже существующую платформу, управляемую местной медиагруппой“, - сказал Йорген Мадсен Линдеманн, президент и генеральный директор Viaplay Group.

Не позднее марта 2024 года подписчики Viaplay в Эстонии, Латвии и Литве смогут смотреть спортивный контент Viaplay на платформе Go3 в рамках своей подписки. В то же время платформа Viaplay прекратит свою деятельность в странах Балтии.

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