В Латвии официально запретили сборным играть против сборных России и Беларуси

Закон также предусматривает, что Латвии запрещается организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта (взрослых, юношеских и юниорских), в которых национальные сборные России или Беларуси участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе, пишет rus.delfi.lv.

В аннотации к законопроекту, изначально выдвинутому политиками „Нового Единства“, говорится, что „в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой „мягкой силы“ в построении отношения с зарубежными странами, и спорт является одним из способов его использования“.

Основная цель поправок к закону – „подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления посредством спорта“.

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