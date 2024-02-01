ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. Анонсирован план по спасению экономики

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Цахкна сообщил, что премьер-министр Кая Каллас находится на экстренном совете ЕС в Брюсселе, где обсуждается выделение 50 млрд евро Украине. Откладывать это дело нельзя, поэтому нужно понять, что делать с противостоянием со стороны Венгрии. Под конец пресс-конференции поступило сообщение, что ЕС утвердил данный пакет помощи. Читайте ЗДЕСЬ.

Еще один важный вопрос: инициатива Эстонии об одном миллионе снарядов, которые планировалось передать Украине к марту. Уже сейчас понятно, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок, но на встрече министров обороны в этом плане были приняты очень важные решения: в течение года эти снаряды точно будут поставлены. Теперь ЕС должен сказать свое веское слово.

И третья важная тема – использование замороженных активов. По этому вопросу удалось достичь общей политической позиции: использовать прибыль, получаемую от замороженных активов. Теперь нужно разработать механизм и учесть правовые аспекты. Но важно, что был достигнут политический консенсус. Цель — не только найти деньги на восстановление Украины, но и дать Путину сигнал, что имущество не просто заморожено, но с него получается прибыль. Кроме этого, важно показать европейским и американским налогоплательщиками, что восстановление Украины будет происходить не только за их деньги, но и сам агрессор заплатит по счетам.