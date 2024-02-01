Беспилотники атаковали приграничные регионы России. В Минобороны РФ утверждают, что уничтожили 11 дронов

Ночью, по заявлению российской стороны, четыре дрона уничтожены над территорией Белгородской области, один — над Курской областью. Около 6:30 утра по московскому времени, добавили в министерстве, еще четыре беспилотника уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе первой атаки две воздушные цели сбили на подлете к городу Строитель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор. Власти других регионов, подвергшихся атаке, пока это не комментировали.

Вечером 31 января, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, два беспилотника сбили в Нижегородской области. Они упали в лесу недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи. Как отмечает „Коммерсант“, недалеко от места падения дронов находятся нефтеперерабатывающий завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, а также нефтехимические заводы „РусВинил“ и „Сибур-Кстово“. В Минобороны РФ это не комментировали.

Российские войска, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 февраля в очередной раз атаковали Украину, применив четыре беспилотника типа „Шахед-136/131“. Два из них, по данным украинских военных, были уничтожены над Харьковской областью. Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, один дрон попал в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова. По его словам, никто не пострадал.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину регионы конфликтующих сторон регулярно атакуют беспилотники. Власти Украины утверждают, что не атакуют регионы России, поскольку ведут оборонительную войну. При этом источники украинских СМИ неоднократно сообщали, что за атаками стоят Служба безопасности Украины и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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