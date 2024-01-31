ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (707-й день) | Украина и Россия провели обмен пленными. Путин: Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot

ВСУ сообщили, что ночью армия РФ атаковала Украину 20 беспилотниками

Воздушное командование ВСУ сообщило, что российские войска в ночь на 31 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным украинских военных, дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области. Всего для удара использовали 20 беспилотников, 14 из них, как говорится в сообщении ВСУ, удалось сбить.

Кроме того, войска РФ запустили три баллистические ракеты с территории аннексированного Крыма и из Воронежской области.

Командование Воздушных сил ВСУ о последствиях атаки не сообщает, указывая лишь, что дроны были сбиты над Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областями.

„Фонтанка“: над Петербургом сбили беспилотник. Он упал на территории завода „Невский мазут“

Ночью 31 января средства ПВО сбили беспилотник в Санкт-Петербурге, пишет „Фонтанка“ со ссылкой на источник. Дрон упал на территории завода „Невский мазут“ в Невском районе.

„По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили“, — сообщает издание.

СМИ: отставку Залужного отложили

По информации The Times, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 29 января провел встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На ней глава государства сообщил Залужному, что тот уволен.

Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям об увольнении. После сообщений об отставке Залужного высокопоставленные офицеры и международные партнеры, в том числе США и Великобритания, выразили свою обеспокоенность этим решением. В результате, как утверждает The Times, Зеленский отменил решение об отставке Залужного.

Издание также пишет, что должность главнокомандующего ВСУ предлагали руководителю Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову и командующему сухопутными войсками Александру Сырскому, но они отказались.