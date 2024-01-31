ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (707-й день) | Украина и Россия провели обмен пленными. Путин: Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot(8)
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
ВСУ сообщили, что ночью армия РФ атаковала Украину 20 беспилотниками
Воздушное командование ВСУ сообщило, что российские войска в ночь на 31 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным украинских военных, дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области. Всего для удара использовали 20 беспилотников, 14 из них, как говорится в сообщении ВСУ, удалось сбить.
Кроме того, войска РФ запустили три баллистические ракеты с территории аннексированного Крыма и из Воронежской области.
Командование Воздушных сил ВСУ о последствиях атаки не сообщает, указывая лишь, что дроны были сбиты над Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областями.
„Фонтанка“: над Петербургом сбили беспилотник. Он упал на территории завода „Невский мазут“
Ночью 31 января средства ПВО сбили беспилотник в Санкт-Петербурге, пишет „Фонтанка“ со ссылкой на источник. Дрон упал на территории завода „Невский мазут“ в Невском районе.
„По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили“, — сообщает издание.
СМИ: отставку Залужного отложили
По информации The Times, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 29 января провел встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На ней глава государства сообщил Залужному, что тот уволен.
Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям об увольнении. После сообщений об отставке Залужного высокопоставленные офицеры и международные партнеры, в том числе США и Великобритания, выразили свою обеспокоенность этим решением. В результате, как утверждает The Times, Зеленский отменил решение об отставке Залужного.
Издание также пишет, что должность главнокомандующего ВСУ предлагали руководителю Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову и командующему сухопутными войсками Александру Сырскому, но они отказались.
The New York Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что Залужный сохранил свой пост из-за того, что информация о его увольнении попала в СМИ.
The Washington Post рассказала подробности о встрече Зеленского с Залужным, во время которой президент Украины предложил главкому уйти в отставку
По словам двух собеседников издания, разговор обострился из-за разногласий по поводу того, сколько солдат Украина должна мобилизовать в нынешнему году. Залужный заявил о необходимости призвать около 500 тысяч человек, тогда как Зеленский назвал эту цифру нецелесообразной, так как украинская армия испытывает нехватку формы, оружия и тренировочных средств.
Залужный возразил, что Украина уже испытывает нехватку сил из-за растущих потерь и нуждается в 400 тысячах новых солдат.
Президент Украины сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а западные партнеры замедлили военную помощь, „поэтому, возможно, новый командир оживит ситуацию“
В Белгородской области жители восьми населенных пунктов остались без электричества после обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.
Повреждена линия электропередачи, в результате без электричества остались жители восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь.
В Киев приехала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
„Сегодня мы встретимся с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине“, — рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщившая о приезде Нуланд.
Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов написали письмо с призывом усилить военные поставки Украине
Financial Times опубликовала письмо канцлера Германии и премьеров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов. Они призвали „удвоить“ усилия по поддержке Украины и обеспечить Киев боеприпасами, дронами и средствами ПВО.
Они призывают страны пожертвовать существующие запасы или проводить совместные закупки боеприпасов „через нашу оборонную промышленность“.
Россия и Украина провели обмен пленными
Согласно сообщению Минобороны РФ, Киев передал 195 российских военнослужащих, Москва — 195 украинских военных.
„Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь“, — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернули 207 военных.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
На купянском направлении ВС РФ отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Терны;
На краснолиманском направлении российской армии заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское;
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское;
Российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей „Пеликан“;
Средства ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 81 украинский беспилотник.
Путин: Ил-76 сбили из американской системы Patriot
Об этом Владимир Путин, которого цитирует ТАСС, заявил на встрече с доверенными лицами. Он добавил, что это уже точно установлено экспертизой.
Президент также заявил, что, по его мнению, Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 „по неосторожности“, но „это все равно преступление“. Россия будет настаивать на проведении международного расследования, добавил он.
После крушения военно-транспортного самолета Ил-76 Москва, по словам Путина, не будет останавливать обмены военнопленными с Украиной.
Путин заявил, что в России в 10 раз больше украинских пленных, чем в Украине — российских
Соотношение российских и украинских пленных Владимир Путин, которого цитирует „Интерфакс“, оценил как 1 к 10.
По словам Путина, „Киев постоянно подает сигналы, что готов к обменам пленными“.
Развожаев: над Севастополем сбили более шести ракет. Минобороны: над Черным морем и Крымом уничтожено 20 ракет
По предварительной информации назначенного Россией губернатора Севастополя, в ходе отражения атаки российские военные сбили более шести ракет, сообщил он сам в своем телеграм-канале.
Обломки одной из них (об этом Развожаев сообщил ранее) упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Обломки другой повредили 12 строений в садовом товариществе „Усть-Бельбек“. О последствиях падения обломков оставшихся ракет не сообщается.
Пострадавших, как утверждает Развожаев, нет.
В это же время российское Минобороны сообщило, что в ходе атаки с украинской стороны было запущено 20 ракет. По данным ведомства, силы ПВО сбили 17 ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом.
Обломки одной из ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, сообщает ведомство. Повреждений авиатехники, как утверждается, нет.
Bloomberg: Евросоюз к марту передаст Украине только 600 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона
Страны Евросоюза смогут к 1 марта передать Украине только 600 тысяч артиллерийских снарядов, пишет Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов. Ранее ЕС обещал Украине до марта поставить один миллион снарядов.
Как пишет Bloomberg, число снарядов, которые ЕС сможет поставить в оговоренный срок, снизилось на фоне постоянных задержек производства и опасений европейских стран по поводу истощения собственных запасов.
Лидеры пяти европейских стран признали, что Европа не выполнила своих обещаний по поставкам боеприпасов и призвали союзников нарастить усилия по совместному вооружению Украины.
Глава европейской дипломатии: страны ЕС уже заложили 21 миллиард евро на помощь Украине в 2024 году
Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на брифинге после встречи министров обороны стран Евросоюза. По его словам, это минимум, поскольку еще не все страны предоставили данные о планах по поддержке Украины.
Он добавил, что Евросоюз до марта передаст Украине 500 тысяч снарядов из обещанного миллиона, а также сообщил, что к концу лета ЕС подготовит еще 20 тысяч украинских военных.
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