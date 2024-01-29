Отборочный турнир ЧМ-2024: Сборная Эстонии по флорболу разгромила Францию

Лучшим бомбардиром в составе нашей команды стал игрок „Йыгева Тяхе/Оливия“ Артур Окружко, на счету которого четырех забитых мяча и четыре голевые передачи. Самым ценным игроком матча был признан Эгерт Унга („Спарта Аутомааильм“), забивший три гола и сделавший результативную передачу.

В параллельной встрече подгруппы „А“ вице-чемпион мира Финляндия без проблем обыграла сборную Нидерландов - 20:1.

В четверг, 1 февраля, в утреннем поединке встречаются Франция и Нидерланды, а в 15:00 сборная Эстонии играет с Финляндией.

В Лиепае проходят матчи и в подгруппе „B“, где выступают сборные Латвии, Германии, Исландии и Лихтенштейна. Победители подгрупп напрямую выходят в финальную часть ЧМ. Команды, занявшие в подгруппах А и B вторые и третьи места, разыграют между собой остальные две путёвки для попадания на мировое первенство.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .