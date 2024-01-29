Отборочный турнир ЧМ-2024: Сборная Эстонии по флорболу разгромила Францию
В среду, 31 января, в латвийской Лиепае начался отборочный турнир чемпионата мира по флорболу в 1-й европейской группе. Сборная Эстонии в своём первом матче квалификации разгромила команду Франции со счётом 19:2 (3:0, 9:0, 7:2). Об этом сообщает RusERR.
Лучшим бомбардиром в составе нашей команды стал игрок „Йыгева Тяхе/Оливия“ Артур Окружко, на счету которого четырех забитых мяча и четыре голевые передачи. Самым ценным игроком матча был признан Эгерт Унга („Спарта Аутомааильм“), забивший три гола и сделавший результативную передачу.
В параллельной встрече подгруппы „А“ вице-чемпион мира Финляндия без проблем обыграла сборную Нидерландов - 20:1.
В четверг, 1 февраля, в утреннем поединке встречаются Франция и Нидерланды, а в 15:00 сборная Эстонии играет с Финляндией.
В Лиепае проходят матчи и в подгруппе „B“, где выступают сборные Латвии, Германии, Исландии и Лихтенштейна. Победители подгрупп напрямую выходят в финальную часть ЧМ. Команды, занявшие в подгруппах А и B вторые и третьи места, разыграют между собой остальные две путёвки для попадания на мировое первенство.
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