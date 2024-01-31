Северо-Европейская Баскетбольная Лига: Клуб „Кейла“ потерпел поражение в заключительном матче групповой стадии

„Ньюкасл“ выиграл первую четверть со счетом 23:21, но в начале второй половины игры отставание „Кейла“ выросло до 15 очков. За шесть минут до конца игры гости по-прежнему выигрывали со счетом 78:63, но затем клуб „Кейла“ совершил рывок, и до последней минуты „Ньюкасл“ выигрывал со счетом 84:82. К сожалению, решающие атаки „Кейла“ не увенчались успехом, и в итоге они проиграли со счетом 84:92.