31.01.2024, 18:33
Северо-Европейская Баскетбольная Лига: Клуб „Кейла“ потерпел поражение в заключительном матче групповой стадии
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 31 января, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) клуб „Кейла“ проиграл дома английскому клубу „Ньюкасл Иглз“ (84:92).
„Ньюкасл“ выиграл первую четверть со счетом 23:21, но в начале второй половины игры отставание „Кейла“ выросло до 15 очков. За шесть минут до конца игры гости по-прежнему выигрывали со счетом 78:63, но затем клуб „Кейла“ совершил рывок, и до последней минуты „Ньюкасл“ выигрывал со счетом 84:82. К сожалению, решающие атаки „Кейла“ не увенчались успехом, и в итоге они проиграли со счетом 84:92.