Россия и Украина обменялись пленными после крушения Ил-76. Почему это важно

Первым об обмене сообщило Минобороны России: по версии ведомства, 31 января в результате переговоров возвращены 195 российских военнослужащих, взамен передано „ровно 195 военнопленных ВСУ“.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал другую цифру, подтверждая информацию о состоявшемся обмене. „Наши дома. 207 ребят. Возвращаем, несмотря ни на что“, — заявил он в телеграм-канале, опубликовав фото и поблагодарив начальника военной разведки Кирилла Буданова, руководителя своего офиса Андрея Ермака, а также глав СБУ и МВД Василия Малюка и Игоря Клименко.

„Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент. Не знаем, почему Россия называет цифру 195. Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет“, — сообщили Украинской службе Би-би-си в координационном штабе обращения с пленными.

Ермак в своем телеграм-канале уточнил, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, военные, находившиеся на „Азовстали“ и на острове Змеиный. „Это второй обширный обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу“, — написал он.

3 января состоялся более крупный обмен. Тогда, впервые с августа, Москва и Киев обменяли более 200 человек: в Россию вернулись 248 человек, в Украину — 230 человек. Это был самый большой за время войны обмен пленными, заявляли в Киеве.

Источник Украинской службы Би-би-си во властных структурах сообщил, что среди возвращенных нет людей, фигурировавших в списке якобы погибших на борту Ил-76. Список 24 января публиковала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Собеседник Би-би-си предположил, что если эти люди все же живы, то Россия еще нескоро их обменяет.

На прошлой неделе, 24 января, в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны России заявило, что на его борту было 65 украинских военнопленных и девять российских военнослужащих. Все погибли. Минобороны и Следственный комитет России утверждают, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами с территории Харьковской области.