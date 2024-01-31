Футбольные клубы потратили рекордную сумму на трансферы в 2023 году

Отмечается, что за год было проведено 74 836 трансграничных трансферов. Около 23 689 (31,7%) из этих трансферов были совершены профессионалами (мужские и женские клубы), остальные 51 147 (68,3%) трансферов относятся к любителям, пишет РБК.

Совокупные расходы футбольных клубов на трансферы достигли $9,63 млрд, что на 48,1% больше, чем в 2022-м. Прежний рекорд, установленный в 2019 году, был побит более чем на $2 млрд ($7,35 млрд).

На топ-10 трансферов пришлось более 10% от всей потраченной суммы. Из 3279 трансферов, за которые были заплачены деньги, на долю 100 крупнейших пришлось более 45% от общей суммы, английские клубы возглавили рейтинг с $2,96 млрд.

Немецкие клубы оказались на первом месте по выручке от продажи игроков, они получили более $1,2 млрд. Как и в прошлом году, португальские клубы совершили больше трансферов на вход, чем клубы любой другой ассоциации (1017). Бразильские клубы, напротив, отпустили наибольшее количество игроков (1217).В 2023 году в общей сложности 1024 клуба потратили деньги на международные трансферы.

Впервые в истории более 1000 команд совершили трансферы из-за границы. Число клубов, получивших трансферные выплаты, составило 1241, что также стало новым рекордом.

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