Госконтроль: сомнительно, что Эстония достигнет поставленной цели(9)
По оценке Госконтроля, в настоящее время довольно сомнительно, что Эстония достигнет к 2030 году поставленной цели – производить из возобновляемых источников по меньшей мере столько же электроэнергии, сколько ежегодно суммарно потребляется в нашей стране.
Хотя Министерство климата и Министерство регионального развития и сельского хозяйства в некоторой степени ускорили процесс создания ветропарков, эти меры не позволят значительно ускорить уже начавшиеся процедуры планирования и оценки воздействия на окружающую среду, которые окажут наибольшее влияние на достижение цели к 2030 году. Необходимо, чтобы Министерство климата смогло найти и реализовать действенные меры, обеспечивающие быстрое рассмотрение планов строительства новых ветропарков и оценки воздействия на окружающую среду без чрезмерного административного бремени и с минимальным риском судебных разбирательств.
В 2022 году Рийгикогу принял поправку к Закону об организации энергетического хозяйства, которая устанавливает цель достичь к 2030 году производства электроэнергии из возобновляемых источников в объеме не менее 100% от общего конечного потребления электроэнергии. В 2022 году на возобновляемую электроэнергию приходилось 32% потребляемой в Эстонии электроэнергии, то есть на сегодняшний день достигнуто менее трети государственной цели по производству возобновляемой энергии.
За последнее десятилетие в Эстонии не было построено ни одного крупного ветропарка, при этом считается, что именно ветропарки обладают самым высоким потенциалом в качестве источника возобновляемой энергии в регионе. Лишь в последние несколько лет были предприняты шаги по устранению препятствий и упрощению процессов с целью ускорения строительства ветропарков. В аудиторском отчете Государственного контроля отмечается ряд проблем и рисков, которые продолжают сдерживать развитие наземных ветропарков и делают сомнительным достижение цели по возобновляемой электроэнергии – например, длительность процедур планирования и оценки воздействия на окружающую среду, а также проблемы с подключением к сети. Министерство климата, в отличие от Государственного контроля, считает цель достижимой и настроено оптимистично.
Комментируя ситуацию, государственный контролер Янар Хольм сказал: „Крайне важно рассматривать ветроэнергетику не как вещь или самоцель, а в контексте производства и потребления электроэнергии в Эстонии в целом. Цель создания дополнительных мощностей для возобновляемой энергии, рассматриваемая изолированно, вне контекста и в узком смысле, может казаться бессмысленной, если не будет сопровождаться параллельными усилиями по развитию объемов хранения, увеличению пропускной способности электросети и созданию предпосылок для экспорта, поскольку если государственная цель будет достигнута или даже если она будет близка к достижению, Эстония будет иметь в несколько раз больше мощностей по производству возобновляемой энергии, чем наше прогнозируемое пиковое потребление. Кроме того, будущее место атомной энергии в энергетическом портфеле Эстонии должно быть тщательно проанализировано и решено как можно скорее при установлении и реализации целей по использованию возобновляемой энергии.
В случае внешних соединений необходимо учитывать, что на открытом рынке электроэнергии электроэнергия не только уходит из Эстонии, но и приходит сюда – если ветер дует в Эстонии, то вполне вероятно, что он будет дуть и в соседних странах, которые в то же время будут производить больше энергии ветра. Это означает, что создание внешних соединений даст возможность экспортировать излишки электроэнергии, но в то же время их строительство позволит также увеличить поставки ветровой энергии в Эстонию в ветреные периоды.
В процессе создания внешних соединений к соседним странам реальная возможность экспорта электроэнергии будет зависеть также от того, будут ли наши соседи устанавливать дальнейшие связи со следующими странами.
Если не внедрить решения по хранению энергии и не решить проблему внешних соединений, то в некоторые часы наша потенциальная мощность будет в несколько раз превышать потребление, и некоторые ветряные турбины будут вынуждены прекратить выработку электроэнергии. Когда мощности не используются, а постоянные инвестиционные затраты распределяются на объем произведенной электроэнергии, это означает, что мы, как потребители электроэнергии, так или иначе платим за эти неиспользуемые мощности. Мы также заплатим, если ценовые гарантии, предоставленные производителям, чтобы стимулировать их к реализации проектов по возобновляемой энергии, окажутся слишком щедрыми и значительно превысят будущую рыночную цену. Таким образом, увеличение мощностей по производству электроэнергии не означает ее автоматического удешевления. Потребители будут получать электроэнергию по разумной цене, если будет достигнут оптимальный баланс между спросом и предложением.
Я также хотел бы особо подчеркнуть то, на что я указывал в своем годовом отчете 2023 года для Рийгикогу: если после 2030 года будет добавлен запланированный объем возобновляемой энергии, у Эстонии будет достаточно мощностей по производству электроэнергии, но не будет достаточного потенциала для управления ими. Управляемые мощности по производству электроэнергии необходимы, в частности, для обеспечения частоты в сети. Выбор и решения, необходимые для обеспечения управляемой мощности, должны быть приняты как можно быстрее.
Все это означает, что в ближайшие годы необходимо будет интенсивно и параллельно развивать энергетику во всем многообразии ее источников, сетей, соединений и емкостей хранения“.
Замечания Государственного контроля по результатам аудита:
* Министерства предприняли шаги по оптимизации процессов планирования ветропарков и ускорению процесса оценки воздействия на окружающую среду, но эти изменения окажут меньшее влияние на достижение цели к 2030 году, чем требуется.
Хотя в 2023 году были внесены изменения, ускоряющие основной процедурный инструмент планирования ветропарков, то есть специальную планировку для местных самоуправлений (например, отменено требование о подготовке детального решения при планировании, сокращено количество запросов предложений в рамках процедуры), эти изменения не позволяют ускорить большинство специальных планировок в сфере ветроэнергетики, которые уже находятся на более поздних этапах процедуры. Большинство специальных планировок уже находятся на той стадии, когда использование новых возможностей означает необходимость повторения определенных процедурных этапов, что, в свою очередь, означает замедление этих процедур. Однако временная выгода от отказа от этапа составления детального решения при планировании пока не ясна, поскольку, по мнению экспертов по оценке воздействия, нет уверенности в том, что это можно реализовать на практике.
Министерства также приняли меры по ускорению оценки воздействия ветропарков на окружающую среду. Для наземных ветряных электростанций было создано исключение в виде сокращенной оценки воздействия на окружающую среду (причем для них до сих пор вообще не проводилась данная процедура), а также смягчены требования к экспертам и ведущим экспертам, занимающимся оценкой воздействия на окружающую среду, что должно привлечь недостающих лицензированных экспертов. Также сокращена процедура программы стратегической оценки воздействия на окружающую среду для специальной планировки местных самоуправлений. Изменения, касающиеся программы стратегической оценки воздействия на окружающую среду для специальной планировки местных самоуправлений, дают выигрыш по времени всего лишь от одного до двух месяцев. Оценка воздействия на окружающую среду обычно является самым длительным этапом в разработке ветропарков, но его можно еще больше ускорить без ущерба для качества оценки. Однако между государственными учреждениями отсутствует согласие по поводу того, какое воздействие ветропарков на окружающую среду является приемлемым и каковы существенные аспекты. В результате процедура оценки воздействия ветропарков на окружающую среду затягивается или не начинаются разработки и исследования ветропарков в районах с благоприятными ветровыми условиями.
Нехватка данных о состоянии окружающей среды остается проблемой, которая означает дополнительную ненужную трату времени и денег. Поскольку, как правило, отсутствует качественная и актуальная информация об экологических условиях в районах планирования ветропарков, обширные исследования (например, птиц, летучих мышей, растительности, морских обитателей) стали частью каждой оценки воздействия. Также отсутствует обзор исследований и данных мониторинга ветропарков, что не позволяет в значительной степени сократить процедуру оценки воздействия на окружающую среду. Создание обзора исследований даст экспертам по оценке воздействия возможность сократить объем новых исследований и гармонизировать методологию оценки.
* Мнения Министерства экономики и коммуникаций (Министерства климата) о том, как поддержать развитие ветроэнергетики и достичь целевых показателей по возобновляемой электроэнергии, остаются противоречивыми. Министерство недолго придерживалось мнения, что вероятность успеха наземных ветропарков невелика и этого недостаточно для достижения целей по возобновляемой электроэнергии к 2030 году, но в то же время оно пришло к выводу, что только наземные ветропарки могут удовлетворить потребности Эстонии в возобновляемой электроэнергии, причем они больше не нуждаются в поддержке. При этом в 2023 году был проведен тендер с понижением цены на строительство наземных ветропарков и гибридных парков (что дает производителям ценовые гарантии).
Министерство климата сообщило Государственному контролю, что для достижения цели по использованию возобновляемой энергии в первую очередь следует использовать энергию наземного ветра, а морские ветропарки понадобятся для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию после 2030 года.
* Как считает Государственный контроль, в рамках стратегии Европейского союза по ускорению развития и укреплению возобновляемых источников энергии REPowerEU в Эстонии планируется финансирование не только необходимых мероприятий, но и мероприятий, которые не являются крайне необходимыми для продвижения возобновляемой энергии. Например, планируется выделить деньги на закупку оборудования, имеющего косвенное отношение к ускорению развития возобновляемых источников энергии (оборудование для сбора пространственных данных, не нужное для строительства ветропарков). План предусматривает поддержку создания рабочих мест, связанных с операциями с землей, и компенсацию затрат на расчистку лесных угодий, но рабочие места, на которые запрашиваются деньги, станут необходимыми только после утверждения планировок, то есть в 2026-2027 году. Однако средства REPowerEU на общую сумму 32 миллиона евро могут быть использованы только до первого квартала 2026 года, в то время как мероприятия, необходимые для достижения целей, должны проводиться по меньшей мере до 2030 года. Хотя некоторые мероприятия, намеченные министерством, окажут долгосрочное влияние на ускорение реализации проектов в области возобновляемой энергии (например, подготовка ведущих экспертов по (стратегической) оценке воздействия на окружающую среду), эффект от них может проявиться не раньше 2030 года.
* Государственный контроль рекомендует Министерству регионального развития и сельского хозяйства в сотрудничестве с заинтересованными сторонами решить практические вопросы в процедурах планирования и оценки воздействия на окружающую среду, которые приводят к путанице и задержкам в процедурах местных самоуправлений.
Чтобы оценка воздействия ветропарков на окружающую среду проходила эффективнее и быстрее, а также чтобы можно было определить подходящие для строительства ветропарков районы, Государственный контроль рекомендует Министерству климата в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды, оценщиками по воздействию и экспертами согласовать пределы допустимого негативного воздействия на окружающую среду и наиболее важные аспекты воздействия, подлежащие оценке, а также методы их анализа. Также необходимо собрать в одном месте информацию о проведенных исследованиях и данные об экологическом мониторинге и последующем контроле, чтобы ускорить процедуры оценки воздействия на окружающую среду.
Успех Эстонии в достижении цели по производству возобновляемой энергии будет зависеть от того, как будут реализованы начатые меры и какие дополнительные меры Министерство климата примет в ближайшие годы. На данный момент не все запланированные меры введены в действие.
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