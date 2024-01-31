В Эстонии появится свой „Карабах“: трехкратный чемпион Эстонии по футзалу меняет название(1)
Эстонский футзальный клуб „Смсраха“ из Виймси сменил владельца, которым стал проживающий в Эстонии азербайджанский предприниматель Эмин Муншиев. Об этом сообщает azerisport.com.
Как сообщает azerisport.com, на днях клуб „Смсраха“ из Виймси сменит свое название на „Виймси/Карабах“. Муншиев, являющийся владельцем сети фастфуда, стал президентом клуба, а его компаньон Бахтияр Джабраилов – вице-президентом. Бывший руководитель мини-футбольной команды „Карабах“ (Москва) Эльнур Велиев назначен спортивным директором.
Азербайджанский предприниматель Эмин Муншиев, ставший новым владельцем эстонского футзального клуба „Смсраха“, рассказал azerisport.com о причинах этого шага и планах на будущее.
„У нас здесь был клуб „AZE Юнайтед“, который участвовал в турнирах. Между тем мы уже давно хотели создать клуб, в котором также была бы детская футбольная школа. Просто нас не поддержали. На этот раз поступило такое предложение, я приобрел клуб. Будем играть под названием „Карабах“. Так мы привлечем внимание. „Карабах“ борется в еврокубках, он уже хорошо известен. „AZE Юнайтед“ особо не знали, название его не было популярным. Поэтому мы решили назвать нашу команду „Карабах“.
Главная наша цель в футзале – чемпионство. Чтобы бороться за золото, надо попасть в первую „четверку“, а мы уже стопроцентно там будем. Чемпион будет играть в еврокубке. Это наша цель.
Финансовой стороной в основном будем заниматься мы. Наши друзья тоже помогают. Также оказывает содействие владелец ресторана Armudu. Здесь есть и другие азербайджанцы, они готовы стать спонсорами. Спасибо им за это. Но мы ждем поддержки и из Азербайджана. Чтобы продвинуться еще дальше, поддержка нужна. Надеюсь, о нас услышат и окажут ее“, — заявил Муншиев.
Азербайджанский предприниматель планирует, что клуб с новым названием займет свое место и в большом футболе Эстонии.
„Большой футбол? Тут бывает холодно. В основном, здесь футзал. Но летом перейдем и на большой футбол. Хотим, чтобы функционировала детская футбольная школа. Мы с Эльнуром Велиевым (назначен спортивным директором клуба – Ред.) учились в одном классе, вместе в детстве занимались футболом. У меня нет времени на тренерскую работу. Собственно, опыта тоже нет. Эльнур же опытный тренер, любит свою работу. Поэтому тренерской работой, набором ребят займется он. Мы хотим, чтобы клуб вырос и занял свое место в большом футболе Эстонии“, — добавил Эмин Муншиев.
RusDelfi связался с руководителем футзального клуба „Смсраха“ из Виймси Андреем Головиным, который ответил по электронной почте:
„Договорённости достигнуты, решения приняты.
Друзья, время течёт, всё меняется. Наш клуб идёт в ногу со временем и переживает изменения. Сообщаем Вам что новое название клуба Viimsi FC Qarabag. Также меняются цвета формы и логотип, которые будут представлены в ближайшее время.
Изменения позволят клубу стать сильнее и достигнуть самых высоких целей.
Выражаем благодарность и признательность нашему многолетнему партнёру компании SMSRAHA и её руководству. Без Вас футзал в Эстонии не получил бы толчка в развитии“.
Ранее клуб из Виймси трижды выигрывал чемпионат Эстонии (2019, 2020, 2021) и выступал в отборочном раунде Лиге чемпионов. В текущем сезоне чемпионата Эстонии по футзалу „Смсраха“ идет на втором месте.
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