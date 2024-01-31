В Эстонии появится свой „Карабах“: трехкратный чемпион Эстонии по футзалу меняет название

Как сообщает azerisport.com, на днях клуб „Смсраха“ из Виймси сменит свое название на „Виймси/Карабах“. Муншиев, являющийся владельцем сети фастфуда, стал президентом клуба, а его компаньон Бахтияр Джабраилов – вице-президентом. Бывший руководитель мини-футбольной команды „Карабах“ (Москва) Эльнур Велиев назначен спортивным директором.

Азербайджанский предприниматель Эмин Муншиев, ставший новым владельцем эстонского футзального клуба „Смсраха“, рассказал azerisport.com о причинах этого шага и планах на будущее.

„У нас здесь был клуб „AZE Юнайтед“, который участвовал в турнирах. Между тем мы уже давно хотели создать клуб, в котором также была бы детская футбольная школа. Просто нас не поддержали. На этот раз поступило такое предложение, я приобрел клуб. Будем играть под названием „Карабах“. Так мы привлечем внимание. „Карабах“ борется в еврокубках, он уже хорошо известен. „AZE Юнайтед“ особо не знали, название его не было популярным. Поэтому мы решили назвать нашу команду „Карабах“.

Главная наша цель в футзале – чемпионство. Чтобы бороться за золото, надо попасть в первую „четверку“, а мы уже стопроцентно там будем. Чемпион будет играть в еврокубке. Это наша цель.

Финансовой стороной в основном будем заниматься мы. Наши друзья тоже помогают. Также оказывает содействие владелец ресторана Armudu. Здесь есть и другие азербайджанцы, они готовы стать спонсорами. Спасибо им за это. Но мы ждем поддержки и из Азербайджана. Чтобы продвинуться еще дальше, поддержка нужна. Надеюсь, о нас услышат и окажут ее“, — заявил Муншиев.

Азербайджанский предприниматель планирует, что клуб с новым названием займет свое место и в большом футболе Эстонии.