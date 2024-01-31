Чем запомнилась карьера Камилы Валиевой

После юниорского чемпионата мира в 2019 году эксперты начали называть Валиеву кандидатом на олимпийское золото в Пекине. Особенно это стало актуально после того, как лидеры Олимпиады-2018 Алина Загитова и Евгения Медведева фактически приостановили свои профессиональные карьеры, сконцентрировавшись на коммерческих проектах.

В сезоне 2019/20 Валиева впервые по-настоящему удивила общественность своим номером „Девочка на шаре“. Ее образ даже отметила Диана, внучка великого художника Пабло Пикассо.“Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание“, — написала Пикассо в Instagram.

Когда спортсменка еще выступала в юниорской категории, Тутберидзе назвала ее прокатный номер лучшей постановкой сезона в фигурном катании. На юниорском уровне Валиева выиграла чемпионаты России, мира и финалы Гран-при. Причем на Гран-при фигуристка выступала с травмой.

В 2012 году фигуристка с родителями переехала в Москву и поступила в школу олимпийского резерва „Москвич“. За время учебы спортсменка сменила трех тренеров. Уже в десять лет будущая чемпионка начала прыгать тройные прыжки и в итоге пришла на просмотр в команду Этери Тутберидзе. Валиева сумела впечатлить тренерский штаб, и ее приняли.

Иванова в интервью „Чемпионату“ отмечала, что Валиева с первых тренировок показала талант. „Когда она была маленькой, уже было видно, что ребенок перспективный. Девочка сама очень целеустремленная, ответственная, сознательная. Там было все. А при правильной работе с ребенком достигаются определенные результаты. То, что мы и видим сейчас“, — вспоминала тренер.

Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани в татарской семье. С трех лет начала заниматься фигурным катанием у Ксении Ивановой. Родители отдали будущую чемпионку сразу в несколько секций, но в итоге остановили свой выбор именно на фигурном катании.

Сезон 2020/21 Валиева катала уже с постановкой „Болеро“. Эта программа фактически уничтожила конкуренцию не только на российских соревнованиях, но и на международных. Фигуристка выучила несколько сложнейших прыжков категории „ультра-си“ и получала баллы на уровне выступлений финалистов чемпионатов мира у мужчин. Стоит отметить, что худший в сезоне прокат новой программы (174,31 балла) принес ей больше, чем лучший прокат старой (174,02).

В олимпийском сезоне 2021/22 Валиева дебютировала на взрослых международных турнирах и сходу победила на Гран-при Канады с мировым рекордом. Она привела в восхищение местную публику от короткой программы на композицию In Memoriam.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала этот прокат лучшим исполнением коротких программ в фигурном катании за последние десять лет.

Без особой конкуренции выиграла чемпионат России, победила на чемпионате Европы и отправилась на Олимпиаду в команде с Трусовой и Щербаковой. В этом же сезоне она показала до сих пор не побитые три мировых рекорда: в короткой (87,42) и произвольной (185,29) программах, а также по сумме (272,71 баллов).Перед командным турниром многие задавались вопросом: нужно ли выставлять ее в обоих программах или дать шанс кому-то из двух других? Тем более что Трусова и Щербакова также входили в число лучших фигуристок мира. А лидер команды получила бы дополнительный отдых перед одиночными соревнованиями. Но тренерский штаб все-таки поставил Валиеву в командный турнир в обоих программах.

В итоге Валиева с огромным преимуществом выиграла и короткую, и произвольную программы, а российская команда завершила турнир на первом месте.

Допинговая история

Международный олимпийский комитет (МОК) несколько раз откладывал церемонию награждения российской команды золотыми медалями. Впоследствии стало известно, что причиной стал положительный допинг-тест Валиевой.