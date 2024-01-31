31.01.2024, 13:55
ГРАФИК | Спасет только чудо? Рейтинг Каи Каллас находится на рекордно низком уровне(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если смотреть с точки зрения чистой статистики, популярность премьер-министра уже некоторое время назад достигла низшей точки. Новое исследование Eesti Päevaleht показывает, что плохая ситуация продолжается, но не ухудшается.
Мы уже бывали здесь раньше. В ноябре 2021 года казалось, что дни премьер-министра Каи Каллас сочтены. Ее поддержка как премьер-министра снизилась до 16%, что стало худшим результатом для главы правительства, находившейся на посту менее года. Сейчас результаты опроса, проведенного Turu-uuringute AS с 18 по 25 января, показывают то же самое. Всего было опрошено 872 гражданина Эстонии старше 18 лет.