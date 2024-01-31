Налогово-таможенный департамент обнаружил в двух морских контейнерах почти 100 килограммов кокаина(7)
Сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) обнаружили 10 января в морских контейнерах с двух торговых судов большое количество наркотического вещества, всего 97 килограммов кокаина.
В ходе проведенного 10 января в порту Мууга досмотра сотрудники Налогово-тамсоженного департамента (MTA) обнаружили в одном морском контейнере среди арахиса 37 килограммов кокаина. Получателем арахиса значилась эстонская компания, а пунктом назначения товара – Россия. Два дня спустя, 12 января, через Панамский канал в эстонские воды зашло торговое судно, груз которого составляли в основном бананы, а также замороженные креветки. Пунктом назначения груза значилась Россия. В связи с повышенным интересом Налогово-таможенный департамент совместно с К-командой, подразделением Департамента полиции и погранохраны, направило судно в порт Мууга для дополнительного таможенного досмотра. Во время досмотра обнаружили свыше 60 килограммов кокаина, спрятанного среди бананов. Для выяснения обстоятельств обоих случаев было возбуждено уголовное дело, которое ведет государственная прокуратура.
Налогово-таможенный департамент, как отметил руководитель бюро MTA по борьбе с наркотиками Рауль Коппельмаа, проявляет бдительность в отношении любых грузов, отслеживает международные грузоперевозки по суше, воздуху и морю. „Наркоторговля не ограничивается наземным транспортом, она охватывает авиа- и морские перевозки. Ежегодно выявляются случаи, когда преступники пытаются использовать торговые суда для перевозки наркотиков, в основном кокаина и героина, пряча их среди легального товара“, - сказал он.
По словам Коппельмаа, кокаин обычно поступает из Южной Америки, и к судам, перевозящим контейнеры из Эквадора в Россию, MTA всегда проявляет повышенный интерес. „Мы знаем, что преступники ищут новые рынки сбыта, и сегодня такими рынками являются страны Азии и Скандинавии. В таких случаях Эстония становится транзитной страной“, – сказал Коппельмаа.
Как сказал государственный прокурор Райго Аас, высокая доступность кокаина является большой проблемой для всей Европы. „Еще десять лет назад в Эстонии обнаружение даже одного килограмма кокаина было редкостью, но в последнее время мы все чаще перехватываем посылки или контейнеры с десятками и даже сотнями килограммов наркотических веществ, следующих через Эстонию транзитом. Это связано с тем, что картели и действующая на их основе международная организованная преступность не отдыхают, они, наоборот, увеличивают объемы производства и преступной деятельности“, – отметил Аас.
„На международную наркоторговлю оказывает влияет и инфляция, в результате которой растут цены на товары повседневного спроса и зарплаты людей. Уличная цена на кокаин по-прежнему остается на уровне десятилетней давности, что повышает спрос. К сожалению, из-за высокой доступности кокаина существенно увеличилось количество смертельных случаев, вызванных передозировкой. Поэтому крайне важно, чтобы все страны вносили свой вклад с международное сотрудничество, чтобы ни кокаин, ни другие сильнодействующие наркотические вещества ни попадали на улицы ни в малом, ни в большом количестве“, - сказал государственный прокурор Райго Аас.
Досудебное расследование следственный отдел MTAпроводит под руководством государственной прокуратуры.
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