Налогово-таможенный департамент обнаружил в двух морских контейнерах почти 100 килограммов кокаина

В ходе проведенного 10 января в порту Мууга досмотра сотрудники Налогово-тамсоженного департамента (MTA) обнаружили в одном морском контейнере среди арахиса 37 килограммов кокаина. Получателем арахиса значилась эстонская компания, а пунктом назначения товара – Россия. Два дня спустя, 12 января, через Панамский канал в эстонские воды зашло торговое судно, груз которого составляли в основном бананы, а также замороженные креветки. Пунктом назначения груза значилась Россия. В связи с повышенным интересом Налогово-таможенный департамент совместно с К-командой, подразделением Департамента полиции и погранохраны, направило судно в порт Мууга для дополнительного таможенного досмотра. Во время досмотра обнаружили свыше 60 килограммов кокаина, спрятанного среди бананов. Для выяснения обстоятельств обоих случаев было возбуждено уголовное дело, которое ведет государственная прокуратура.

Налогово-таможенный департамент, как отметил руководитель бюро MTA по борьбе с наркотиками Рауль Коппельмаа, проявляет бдительность в отношении любых грузов, отслеживает международные грузоперевозки по суше, воздуху и морю. „Наркоторговля не ограничивается наземным транспортом, она охватывает авиа- и морские перевозки. Ежегодно выявляются случаи, когда преступники пытаются использовать торговые суда для перевозки наркотиков, в основном кокаина и героина, пряча их среди легального товара“, - сказал он.

По словам Коппельмаа, кокаин обычно поступает из Южной Америки, и к судам, перевозящим контейнеры из Эквадора в Россию, MTA всегда проявляет повышенный интерес. „Мы знаем, что преступники ищут новые рынки сбыта, и сегодня такими рынками являются страны Азии и Скандинавии. В таких случаях Эстония становится транзитной страной“, – сказал Коппельмаа.