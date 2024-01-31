Нападающий сборной Эстонии перешел в один из старейших футбольных клубов Словакии

Юргенс, ранее принадлежавший к молодежным системам итальянских клубов „Верона“, „Рома“, „Интер“ и „Торино“, в сентябре перешел в венгерский клуб „Уйпешт“, но за венгерский клуб 20-летний игрок провел на поле восемь матчей и забил один гол.

Новым клубом Юргенса станет занимающий пятое место в высшем дивизионе чемпионата Словакии „ДАК 1904“, где он недавно находился на просмотре и забил победный гол в товарищеском матче против „Хартберга“ (Австрия). Контракт нападающего с „ДАК 1904“ рассчитан до лета 2027 года.

„Первое впечатление отличное, и я хочу помочь клубу достичь его самых высоких целей. Как нападающий, я могу помочь клубу голами и голевыми передачами. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к стилю игры, но я очень мотивирован и хочу оправдать доверие клуба“, — сказал Юргенс.

Футбольный клуб „ДАК 1904“ основан в 1904 году и является одним из старейших в Словакии.

Зимняя пауза в чемпионате Словакии завершиться 10 февраля, когда новый клуб Юргенса примет „Скалицу“, занимающую девятое место. До возвращения с каникул „ДАК 1904“ проведет товарищеский матч с „Шаморин“, который тренирует Владимир Васильева.

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