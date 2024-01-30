ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (706-й день) | Орбан назвал условие поддержки выделения помощи Украине. Лавров высказался о возможности атаки стран Балтии
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Ночью войска РФ атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 15 из 35 дронов
В ночь на 30 января российские войска запустили по территориям Украины 35 беспилотников типа „Шахед-136/131“. Военные РФ запустили дроны из Краснодарского края, Курской области и аннексированного Крыма, заявило командование Воздушных сил ВСУ.
ВСУ сбили 15 российских дронов в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей. Что стало с остальными беспилотниками, не сообщается.
Часть дронов, утверждает командование Воздушных сил ВСУ, российские военные направили по прифронтовым территориям, „пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ“.
Министерство обороны РФ утверждает, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 30 января уничтожили и перехватили 21 беспилотник самолетного типа.
По данным Минобороны, 11 беспилотников участвовали в атаке на аннексированный Крым. Кроме того, пять дронов атаковали Белгородскую область, три — Брянскую, один — Калужскую и один — Тульскую область.
Глава аннексированного Севастополя Александр Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили дрон над акваторией Черного моря в районе Бельбека. По его словам, инфраструктура Севастополя не повреждена.
Средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги, обломки дрона упали на крышу технической нежилой постройки, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, пожара не возникло, никто не пострадал.
В Брянской области беспилотник уничтожили над территорией Навлинского района, рассказал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что из-за падения обломков беспилотника никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ударов ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лысовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей, а также 114 авиационных ударов, совершили 99 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 70 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили семь атак противника возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки россиян в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще восемь атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские военные отбили восемь атак россиян недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районе Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении украинские военные отбили две атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.
На херсонском направлении войска РФ совершили восемь безуспешных штурмов на позиции ВСУ.
Украинская авиация нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по двум средствам противовоздушной обороны, четырем артиллерийским установкам и станции радиоэлектронной борьбы противника.
Ситуация в регионах Украины
Днепропетровская область. В Кривом Роге один российский беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры, произошел пожар, никто не пострадал. Второй дрон сбили ВСУ. В Николаевском районе войска РФ обстреляли из артиллерии Красногригоревскую общину. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки, автомобиль. Люди не пострадали.
Николаевская область. В результате падения обломков сбитого российского дрона загорелся грузовой автомобиль. Водитель получил черепно-мозговую травму. Войска РФ обстреливали из артиллерии населенные пункты Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Киевская область. В результате падения обломков сбитых дронов на территории одного из предприятий произошел пожар. Повреждены административное здание, ангар и три автомобиля. Люди не пострадали.
Черкасская область. В районе города Умань беспилотник попал по заброшенному зданию. Еще один дрон был сбит. Пострадавших нет.
Харьковская область. Поздно вечером 29 января войска РФ запустили не менее шести беспилотников по городу Змиёв Чугуевского района. Ранения получили два мирных жителя. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома.
Страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины.
Как сообщает Financial Times, решение было единогласно принято на встрече постпредов ЕС, в ближайшие недели его предстоит формализовать.
В соответствии с соглашением, прибыль депозитария Euroclear от инвестирования замороженных активов будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться акционерам. Впоследствии ее передадут в специальный фонд ЕС для адресной поддержки Украины — решение об этой передаче все страны Евросоюза также будут должны единогласно поддержать.
Как подчеркивается в проекте соглашения, такой механизм будет „соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву“.
Власти Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ как минимум с осени 2022 года.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении войска РФ отразили три атаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял свыше 140 военнослужащих.
На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Потери ВСУ — до 290 военнослужащих.
На донецком направлении войска РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР. Потери противника — до 310 военных.
На южно-донецком направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар ДНР. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.
На запорожском направлении российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих.
На Херсонском направлении в результате действий российской армии потери ВСУ составили до 45 военнослужащих.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ в течение суток поразили склад горючего ВСУ, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также живую силу и военную технику в 112 районах.
Российские средства ПВО сбили 12 снарядов систем залпового огня HIMARS и „Ураган“, управляемую авиабомбу JDAM, а также уничтожили 86 украинских беспилотников.
FT: Зеленский готовится уволить Залужного
Валерий Залужный пока остается главнокомандующим Вооруженных сил Украины, хотя в понедельник вечером сразу несколько украинских и западных СМИ рассказали со ссылкой на свои источники о том, что он был (или будет) уволен. Информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский действительно намерен уволить Залужного, во вторник подтвердили источники британской деловой газеты Financial Times.
Как сказано в ее публикации, в понедельник Зеленский предложил Залужному новую должность, однако тот отказался. Эти данные журналистам FT сообщили четыре источника, знакомые с ходом дискуссий.При этом источники издания отмечают, что в результате президент не уволил Залужного и может не пойти на этот шаг еще в течение некоторого времени — после того, как сообщения о возможном уходе главнокомандующего с должности появились в СМИ.
Источники британской газеты также утверждают, что в Офисе Зеленского уже принято решение об увольнении Залужного, о чем президент и сообщил главнокомандующему во время встречи в понедельник.Собеседники FT сказали, что Зеленский предложил Залужному должность советника, которую генерал отклонил.
Сергей Лавров призвал не верить, что Россия готовит нападение на страны Балтии. Лавров назвал заявления о том, что Россия может напасть на страны Балтии, абсурдными, отметив, что подобные высказывания противоречат логике исторического развития региона.
„Они же прямо говорят: „Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия“. Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине“, — заявил Лавров.
Венгрия поддержит решение о выделении помощи Украине на 50 миллиардов евро, но при условии, что страны Евросоюза будут утверждать это решение каждый год. Об этом в интервью изданию Le Point заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
„Мы решили сделать компромиссное предложение: мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что должны выделить 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что должны предоставить ее на четыре года. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи [стран], если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным“, — заявил Орбан.
При этом он выразил сожаление по поводу того, что некоторые страны интерпретируют позицию Будапешта как средство для ежегодного шантажа.
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