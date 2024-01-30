ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (706-й день) | Орбан назвал условие поддержки выделения помощи Украине. Лавров высказался о возможности атаки стран Балтии

За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ударов ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лысовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей, а также 114 авиационных ударов, совершили 99 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

В Брянской области беспилотник уничтожили над территорией Навлинского района, рассказал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги, обломки дрона упали на крышу технической нежилой постройки, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, пожара не возникло, никто не пострадал.

Глава аннексированного Севастополя Александр Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили дрон над акваторией Черного моря в районе Бельбека. По его словам, инфраструктура Севастополя не повреждена.

По данным Минобороны, 11 беспилотников участвовали в атаке на аннексированный Крым. Кроме того, пять дронов атаковали Белгородскую область, три — Брянскую, один — Калужскую и один — Тульскую область.

Киевская область. В результате падения обломков сбитых дронов на территории одного из предприятий произошел пожар. Повреждены административное здание, ангар и три автомобиля. Люди не пострадали.

Днепропетровская область. В Кривом Роге один российский беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры, произошел пожар, никто не пострадал. Второй дрон сбили ВСУ. В Николаевском районе войска РФ обстреляли из артиллерии Красногригоревскую общину. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки, автомобиль. Люди не пострадали.

На шахтерском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районе Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении украинские военные отбили две атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще восемь атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На донецком направлении войска РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР. Потери противника — до 310 военных.

На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Потери ВСУ — до 290 военнослужащих.

Как подчеркивается в проекте соглашения, такой механизм будет „соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву“.

В соответствии с соглашением, прибыль депозитария Euroclear от инвестирования замороженных активов будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться акционерам. Впоследствии ее передадут в специальный фонд ЕС для адресной поддержки Украины — решение об этой передаче все страны Евросоюза также будут должны единогласно поддержать.

Страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд , из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины.

Черкасская область. В районе города Умань беспилотник попал по заброшенному зданию. Еще один дрон был сбит. Пострадавших нет.

Сергей Лавров призвал не верить, что Россия готовит нападение на страны Балтии. Лавров назвал заявления о том, что Россия может напасть на страны Балтии, абсурдными, отметив, что подобные высказывания противоречат логике исторического развития региона.

Источники британской газеты также утверждают, что в Офисе Зеленского уже принято решение об увольнении Залужного, о чем президент и сообщил главнокомандующему во время встречи в понедельник.Собеседники FT сказали, что Зеленский предложил Залужному должность советника, которую генерал отклонил.

Как сказано в ее публикации, в понедельник Зеленский предложил Залужному новую должность, однако тот отказался. Эти данные журналистам FT сообщили четыре источника, знакомые с ходом дискуссий.При этом источники издания отмечают, что в результате президент не уволил Залужного и может не пойти на этот шаг еще в течение некоторого времени — после того, как сообщения о возможном уходе главнокомандующего с должности появились в СМИ.

Валерий Залужный пока остается главнокомандующим Вооруженных сил Украины, хотя в понедельник вечером сразу несколько украинских и западных СМИ рассказали со ссылкой на свои источники о том, что он был (или будет) уволен. Информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский действительно намерен уволить Залужного, во вторник подтвердили источники британской деловой газеты Financial Times.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ в течение суток поразили склад горючего ВСУ, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также живую силу и военную технику в 112 районах.

„Они же прямо говорят: „Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия“. Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине“, — заявил Лавров.

Венгрия поддержит решение о выделении помощи Украине на 50 миллиардов евро, но при условии, что страны Евросоюза будут утверждать это решение каждый год. Об этом в интервью изданию Le Point заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

„Мы решили сделать компромиссное предложение: мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что должны выделить 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что должны предоставить ее на четыре года. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи [стран], если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным“, — заявил Орбан.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что некоторые страны интерпретируют позицию Будапешта как средство для ежегодного шантажа.

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