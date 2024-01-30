Великая Балтийская Стена. Военные эксперты — о том, может ли Россия напасть на Латвию, Литву и Эстонию и как будет возводиться пограничная линия обороны

— Я консультировал военных в Эстонии и Латвии, когда там еще была концепция партизанской войны. Это было лет двадцать назад, но уже тогда эстонцы и латыши строили бункеры и готовили в лесах целые склады. Их координаты были известны только командирам территориальных армий. В больших количествах заготавливалось оружие, боеприпасы, продовольствие и вода. Подразделения, расположенные в них, не должны были в открытом поле „переть“ на русские танки, а вести из бункеров партизанскую войну. Сейчас ситуация поменялась. Армии стран Балтии уже не одни, есть мощные части стран НАТО, и, главное, появились новые системы оружия, которое все три страны закупают в больших объемах. В первую очередь, это мобильные противотанковые комплексы — Javelin и другие. Смысл в том, что эстонская, латвийская и литовская пехота недалеко от границы просто подпустит колонны российских танков и будет их жечь, как было к северу от Киева. Как мы видим, никто против этого никакого лекарства пока не нашел. План обороны стран Балтии — сочетание фортификационных сооружений, затрудняющих быстрое, неожиданное передвижение с мобильными отрядами, способные сжечь эти колонны. И главное — комбинация. Речь не идет об отдельной защите Литвы, Латвии или Эстонии. Это очень правильная мысль.