Возможности доставки посылок платформы Osta.ee расширились
Одна из ведущих платформ электронной торговли в Эстонии Osta.ee начала сотрудничество с международной компанией по доставке посылок Venipak. Для пользователей платформы Osta.ee это означает, что выбор вариантов доставки расширился.
Недавнее исследование Venipak показало, что жители Эстонии любят пользоваться посылочными автоматами: почти половина (45%) респондентов используют их хотя бы раз в месяц. То же самое подтверждает и статистика Osta.ee, согласно которой почти половина товаров с платформы доходит до покупателей через посылочные автоматы. Им отдают предпочтение из-за удобства, цены и скорости. А теперь выбор вариантов доставки у пользователей Osta.ee расширился, поскольку платформа начала сотрудничать с компанией по доставке посылок Venipak.
По словам директора по продажам Venipak Марттена Кальдвеэ, сотрудничество с Osta.ee очень значимо, поскольку это одна из ведущих платформ электронной коммерции в Эстонии: „Сотрудничество с одним из лидеров местного рынка электронной торговли дает уверенность в том, что наши услуги качественные и клиенты нам доверяют, хотя сеть посылочных автоматов в Эстонии мы открыли лишь в прошлом году“.
Руководитель портала Osta.ee Кристиана Пыльд отметила, что дополнительные 155 автоматов Venipak предоставляют еще больше возможностей для удобного заказа товаров: „Osta.ee – ведущая платформа электронной торговли в Эстонии, где ежемесячно совершают более 120 000 транзакций. Опыт Venipak и сеть посылочных автоматов компании позволяют Osta.ee предложить своим пользователям более эффективную и удобную доставку“.
Возможность оплаты при получении посылки
В качестве одной из сильных сторон Пыльд отметила тот факт, что в посылочном автомате Venipak можно оплатить доставку купленного на Osta.ee товара при получении посылки – сразу при покупке деньги тратить не придется. Кальдвеэ добавил, что преимуществом Venipak также является бесконтактное получение посылок. Кроме того, Venipak предлагает пользователям Osta.ee лучшую на рынке цену и очень быструю доставку. „Для клиентов Osta.ee доставка в шкафчик размера XS стоит 1 евро, в шкафчики S и M – 1,3 евро, а в шкафчик L – 1,5 евро. В пределах Эстонии мы доставляем посылки в автоматы в течение 24 часов, если посылка была помещена в автомат до времени опорожнения“, - сказал Кальдвеэ.
Совет: как добавить возможность доставки Venipak в системе Osta.ee
При добавлении товара для продажи в среде Osta.ee в разделе выбора способа транспортировки есть подраздел: „Услуга посылочного автомата Venipak“ („Venipak pakiautomaadi teenus“).
При выборе „Отправка товара в посылочный автомат Venipak“ („Eseme saatmine Venipak pakiautomaati“) открывается меню, в котором можно выбрать шкафчик подходящего размера.
Отправку в автомат Venipak можно добавить в качестве варианта доставки и после успешного завершения аукциона, если это не было сделано ранее.
После успешной продажи подождите, пока покупатель выберет подходящий способ доставки и укажет адрес конкретного посылочного автомата.
Когда покупатель подтвердит выбор, продавец получит код посылки и прочую информацию по электронной почте.
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