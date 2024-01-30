Возможности доставки посылок платформы Osta.ee расширились

Недавнее исследование Venipak показало, что жители Эстонии любят пользоваться посылочными автоматами: почти половина (45%) респондентов используют их хотя бы раз в месяц. То же самое подтверждает и статистика Osta.ee, согласно которой почти половина товаров с платформы доходит до покупателей через посылочные автоматы. Им отдают предпочтение из-за удобства, цены и скорости. А теперь выбор вариантов доставки у пользователей Osta.ee расширился, поскольку платформа начала сотрудничать с компанией по доставке посылок Venipak.

По словам директора по продажам Venipak Марттена Кальдвеэ, сотрудничество с Osta.ee очень значимо, поскольку это одна из ведущих платформ электронной коммерции в Эстонии: „Сотрудничество с одним из лидеров местного рынка электронной торговли дает уверенность в том, что наши услуги качественные и клиенты нам доверяют, хотя сеть посылочных автоматов в Эстонии мы открыли лишь в прошлом году“.

Руководитель портала Osta.ee Кристиана Пыльд отметила, что дополнительные 155 автоматов Venipak предоставляют еще больше возможностей для удобного заказа товаров: „Osta.ee – ведущая платформа электронной торговли в Эстонии, где ежемесячно совершают более 120 000 транзакций. Опыт Venipak и сеть посылочных автоматов компании позволяют Osta.ee предложить своим пользователям более эффективную и удобную доставку“.

Возможность оплаты при получении посылки