Несостоявшееся увольнение Залужного: что было на самом деле

Между тем, издание ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента и окружении Залужного сообщило, что во время личной встречи Зеленский вроде бы действительно предложил главнокомандующему ВСУ уйти в отставку. „Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать“, - цитирует издание свои источники. По этим данным Залужный не писал и не собирается писать заявление об отставке. По процедуре для снятия главнокомандующего ВСУ с должности указом президента необходимо представление министра обороны Рустема Умерова.

На следующий день - во вторник, 30 января, - сам Валерий Залужный на своей странице в Facebook выставил совместное фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Селфи, где оба сидят в свитшотах с надписью „Army Ukraine“, никак не подписано. Под этим фото пользователи соцсети поставили более 22 тысяч лайков и оставили сотни комментариев с поддержкой генерала.

Многих эта информация застала врасплох, ведь еще днем в понедельник Зеленский и Залужный впервые за долгое время вместе появились публично на Аскольдовой могиле в Киеве для почитания памяти Героев Крут. В конце концов, министерство обороны Украины довольно быстро, но странно отреагировало, написав в своем Telegram-канале сообщение с обращением ко всем журналистам: „Нет, это не правда“. Позже офис президента также отрицал отставку Залужного. „Нет предмета разговора, не было увольнения, я больше ничего сказать не могу“, - заявил спикер главы государства Сергей Никифоров в комментарии „Суспильному“.

Украинский журналист Роман Цымбалюк на своей странице в социальной сети Facebook написал: „Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова“, – говорится в сообщении. Народный депутат от оппозиционной „Европейской солидарности“ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что он также получил информацию об увольнении Валерия Залужного и что главнокомандующему ВСУ якобы предложили должность посла в одну из европейских стран, но тот отказался. Сообщение о якобы увольнении Залужного распространила также коллега Гончаренко по фракции Виктория Сюмар, бывший народный депутат Борислав Береза и другие.

Впрочем, тогда и президент, и главком ВСУ всячески отрицали разногласия и уверяли, что военное и политическое руководство Украины - одна команда. Тем не менее, в декабре прошлого года на сайте президента была зарегистрирована петиция с требованием к политикам не вмешиваться в дела военных . „Постоянные нападки на главнокомандующего ВСУ Валерия Федоровича Залужного со стороны политиков подрывают доверие к военному руководству не только населения Украины, но и внутри самих ВСУ“, - говорится в петиции, которая собрала более 28 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч. Однако президент ее пока так не рассмотрел.

Впрочем, наличие противоречий между президентом и главнокомандующим ВСУ в Украине и за ее пределами обсуждается уже давно . О предполагаемом конфликте между Залужным и офисом президента ряд СМИ, в частности „Украинская правда“ и некоторые западные издания, сообщали еще в прошлом году. Тогда они прочили снятие Залужного с должности, ведь вроде бы Банковую встревожил его высокий политический рейтинг. Мол, украинцы отождествляют армию не с Верховным главнокомандующим Зеленским, а с генералом Залужным. По утверждению журналистов, Валерия Залужного беспокоит смена руководящего состава ВСУ без его ведома и стратегические разногласия по ведению боевых действий . Подверглась критике из офиса президента и статья Залужного , распространенная журналом The Economist в начале ноября. В ней он отметил, что на фронте сложилась патовая ситуация и обеим сторонам сейчас не хватает сил, чтобы одержать верх над противником, а потому Украине для того, чтобы выйти из этого тупика, нужен какой-то технологический рывок.

Кроме того, по информации ZN.UA, Залужный не получил предложения на какую-либо другую важную должность. „Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника“, - приводит СМИ слова своего источника.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований „Пента“ Владимир Фесенко считает, что не подтвердившаяся история с отставкой Залужного является неудачной репетицией реальной отставки генерала, которая может состояться вскоре. „С очень высокой вероятностью это не последняя такая попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется „преемник“, который согласится заменить Залужного в должности командующего ВСУ. То есть отставка Залужного - это только вопрос времени и обстоятельств“, - написал Фесенко на своей странице в Facebook. Неблагоприятными для Залужного обстоятельствами политолог назвал ситуацию на фронте, которая „вряд ли будет улучшаться, активность Залужного в соцсетях и особенно политическая активность и „говорливость“ его окружения“.

Политолог Игорь Рейтерович из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко считает, что состоялся контролируемый слив информации о вероятной отставке Залужного, чтобы протестовать общественное мнение о реальном увольнении главнокомандующего ВСУ. Он не исключает, что общественная реакция, непубличная позиция международных партнеров удержала президента от увольнения Залужного. „Офис президента, вероятно, пока решил приостановить эту историю с увольнением Залужного, им вряд ли понравилось (то, как отреагировали на сообщения в обществе. - Ред.). Потому что все это обсуждают в магазинах, на улицах, в соцсетях, и не было ни одного положительного отзыва и комментария на такое действие. Все категорически против, у всех возникает вопрос: а какие основания для увольнения? Аргументов у офиса президента пока не нашлось“, - сказал DW Рейтерович.

В то же время бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак считает, что ответственность за последствия принятия военно-политических решений и за результаты войны лежит исключительно на президенте. Чумак предполагает, что у Зеленского есть свое видение развития ситуации, в частности, это касается и кадров. „Общественное мнение“ не позволило ему это сделать. Мы все разумные, а отвечать ему. Пойдет ли это на пользу или во вред интересам страны, покажет история“, - написал Чумак в Facebook.

Результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре прошлого года, свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев - 72 процента - негативно отнеслись бы к возможной отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.