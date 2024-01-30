ВИДЕО | „Не тот результат, которого ожидали“. Реэмо Вольтри объяснил, почему учителя пошли на компромисс с правительством(4)
Сегодня правительство достигло соглашения с Союзом работников образования Эстонии о том, что в этом году учителям на повышение заработной платы выделят 5,7 миллиона евро, таким образом забастовка завершена. Большинство учителей, как сказал глава Союза работников образования Реэмо Вольтри, скорее всего, недовольны результатом.
Как сказал Вольтри, договоренность о выделении 5,7 миллиона евро на повышение зарплат - совсем не то, чего ожидали учителя. Тем не менее многие учителя, обеспокоенные тем, что в знаниях учеников будут пробелы, уже приступили к работе.
По словам Вольтри, правительство обещало, что сроки повышения зарплат будут утверждены в ходе переговоров о коллективном договоре. „Это, конечно, не тот результат, которого мы ожидали. Мы рассчитывали на большее понимание со стороны правительства“, - сказал он, добавив, что Партия реформ не заботится о молодежи страны.
„Думаю, что большинство учителей недовольны этим результатом, - сказал Вольтри. - Но в худшем случае на фоне демонстрируемого Партией реформ равнодушия количество участвующих в забастовке могло постоянно сокращаться, и бастующие могли остаться вообще ни с чем“.
В случае, если одна из сторон нарушит договоренность, учителя вправе расторгнуть соглашение о прекращении трудового спора и продолжить забастовку. „Точно так же, как мы даем шанс ученику исправить положение, если ему не удается показать результат с первого раза, мы предоставляем возможность правительству изменить свое отношение“, - сказал Вольтри.
Руководитель Союза работников образования Эстонии надеется, что в ходе переговоров по коллективному договору будут определены конкретные сроки повышения зарплат учителей, разработана модель карьеры и решены вопросы, касающиеся учета времени работы учителя.
В заключение Вольтри сказал, что нынешнее правительство продемонстрировало высокомерное и пренебрежительное отношение к учителям. „Видеть это грустно, но я горжусь тем, что многие учителя все-таки присоединились к забастовке, тем самым продемонстрировав, что обеспокоены ситуацией в сфере образования Эстонии“, - добавил он.
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