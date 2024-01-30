На Чудском озере утонул рыбак

Информация об инциденте поступила пограничникам около 16 часов. К месту происшествия выехал наряд пограничников, которые обнаружили на указанном месте труп провалившегося сквозь лед пожилого мужчины. Мотосани ушли на дно.

Оперативный дежурный кордона Муствеэ Олав Оясаар сообщил, что несчастье случилось в том месте, где выход на лед из-за его недостаточной прочности запрещен.

По словам пограничника, мужчина перед выходом на лед на мотосанях зарегистрировался согласно правилам примерно в 8 часов утра. И хотя в течение дня рыбак передвигался на безопасному и прочному льду, в какой-то момент он почему-то оказался на тонком льду в запретной зоне и провалился сквозь лед.

К несчастью мужчина в холодной воде спастись не смог и утонул.

Ледовую карту Чудского озера можно посмотреть здесь.

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