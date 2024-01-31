Это только слухи! Открывать погранпункт „Нарва-2“ не будут

Понятно, что закрытие границы для машин и автобусов усилит нагрузку на контролирующие пешеходов части погранпунктов с двух сторон реки, но насколько вырастет поток пересекающих мост „Дружба“ пешком людей, какими будут очереди в новых условиях, увидим только на практике. Облегчить жизнь идущим на ту сторону реки пешком никто точно пока не собирается.

Людей волнует вопрос поездок в Питер на маршрутках

По Нарве распространилась молва, что одновременно с закрытием границы для транспорта, которое должно произойти 1 февраля, заработает опять пограничный пункт у бывшей главной проходной на Кренгольмскую мануфактуру – „Нарва-2“, „для того, чтобы очереди были меньше“. Это не соответствует действительности.

Руководитель коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сказала, что в первый день февраля погранпункт „Нарва-2“ точно не откроют, более того, его открытие в обозримом будущем и не планируется.

Отметим, что этим альтернативным погранпуктом многие пользовались просто ради того, чтобы быстрее попасть к питерской трассе, к тому же автобусному вокзалу или месту отправления маршруток на Петербург. Очереди там возникали редко, а такси от Парусинки до нынешнего центра Ивангорода обходилось и обходится дешево.

То, что будет происходить с расписанием маршруток, доставляющих пассажиров в Санкт-Петербург из Ивангорода, также волнует нарвитян. Как и вопрос, получится ли на них купить после 1 февраля билет так же легко, как это было до сих пор. Расписание пока прежнее, а изменится оно, возможно, в том случае, если перевозчики увидят в добавлении рейсов выгоду.

Возможно, рынок все отрегулирует не очень быстро, и какие-то сложности с поездками в Питер на маршрутке будут возникать.

В среду была большая очередь