Это только слухи! Открывать погранпункт „Нарва-2“ не будут
1 февраля в связи с началом реконструкции погранично-таможенного пункта в Ивангороде на два года остановится движение автомобильного транспорта через нарвский участок границы, напоминает издание Gazeta.ee
Понятно, что закрытие границы для машин и автобусов усилит нагрузку на контролирующие пешеходов части погранпунктов с двух сторон реки, но насколько вырастет поток пересекающих мост „Дружба“ пешком людей, какими будут очереди в новых условиях, увидим только на практике. Облегчить жизнь идущим на ту сторону реки пешком никто точно пока не собирается.
Людей волнует вопрос поездок в Питер на маршрутках
По Нарве распространилась молва, что одновременно с закрытием границы для транспорта, которое должно произойти 1 февраля, заработает опять пограничный пункт у бывшей главной проходной на Кренгольмскую мануфактуру – „Нарва-2“, „для того, чтобы очереди были меньше“. Это не соответствует действительности.
Руководитель коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сказала, что в первый день февраля погранпункт „Нарва-2“ точно не откроют, более того, его открытие в обозримом будущем и не планируется.
Отметим, что этим альтернативным погранпуктом многие пользовались просто ради того, чтобы быстрее попасть к питерской трассе, к тому же автобусному вокзалу или месту отправления маршруток на Петербург. Очереди там возникали редко, а такси от Парусинки до нынешнего центра Ивангорода обходилось и обходится дешево.
То, что будет происходить с расписанием маршруток, доставляющих пассажиров в Санкт-Петербург из Ивангорода, также волнует нарвитян. Как и вопрос, получится ли на них купить после 1 февраля билет так же легко, как это было до сих пор. Расписание пока прежнее, а изменится оно, возможно, в том случае, если перевозчики увидят в добавлении рейсов выгоду.
Возможно, рынок все отрегулирует не очень быстро, и какие-то сложности с поездками в Питер на маршрутке будут возникать.
В среду была большая очередь
Как рассказал нарвитянин Роман, 24 января ходивший в Ивангород дважды, зарабатывая на переноске продуктов, особенных очередей в последнее время на границе не наблюдается. Стоять в основном приходится, по его словам, к российским пунктам пропуска, но бывает, что очереди возникают и к эстонскому „Нарва-1“.
По его словам, непосредственно в среду днем на нарвском погранпункте не работала система автоматического пограничного контроля, то есть ABC-ворота, которыми он обычно пользуется, поэтому в принципе пришлось стоять в очереди.
„Документы проверяли только в одном окошке. Причем, судя по всему, этим занимался совсем начинающий пограничник, а ему помогала более опытная сотрудница, давая советы, что и как делать. Все шло медленно“, – сообщил Роман, уточнив, что ему пришлось постоять в очереди около часа.
Очереди будут создавать приехавшие на пассажирских автобусах
Руководитель группы Нарвского пограничного пункта Александр Казмин в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“, сказал, что основных наплывов людей ждут в те моменты, когда приезжают автобусы с туристами.
„Будет как в ковидные времена: перевозчики будут оставлять пассажиров на Петровской площади, оттуда они будут двигаться на пешеходный терминал для проверки документов и товаров со стороны таможни“, – пояснил Казмин.
„Людям, которые планируют пересечь границу, рекомендую смотреть графики автобусов. То есть когда пассажирский автобус будет останавливаться на Петровской площади, надо иметь в виду, что на границе будут большие очереди“, – добавил он.
По словам Казмина, количество сотрудников на Нарвском КПП не увеличится.
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