ЦИК: Владимир Путин за шесть лет заработал 67,5 млн рублей, из имущества - квартира и гараж в Петербурге, три автомобиля и прицеп(24)
Центральная избирательная комиссия опубликовала декларацию Владимира Путина, которого накануне зарегистрировали кандидатом на предстоящих президентских выборах. В 2017-2022 годах глава государства заработал более 67,5 млн рублей, пишет Редакция.
Речь идет о зарплате, доходах от вкладов и ценных бумаг, двух пенсиях (включая военную) и деньгах от продажи имущества.
В декларации указано, что в собственности президента есть квартира (77 кв.м) и гараж в Петербурге, три автомобиля и прицеп: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, Нива 2009 года выпуска и автомобильный прицеп „Скиф“ 1987 года выпуска.
На банковских счетах у Путина находятся 54,4 млн рублей. Кроме того, у главы государства есть 230 акций в банке „Санкт-Петербург“, номинальная стоимость одной — 11,81 рублей
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