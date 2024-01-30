ОКР обжалует решение ISU лишить Россию золота командного турнира ОИ-2022

„Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.

Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS“, – говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.