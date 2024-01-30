Ушла из школы в неизвестном направлении. Полиция ищет 13-летнюю девушку

Сотрудники полиции побеседовали с родственниками девушки, собрали информацию о возможных направлениях ее передвижения и проверили возможные места, где она может находиться, но, к сожалению, безрезультатно.

Рост Кадри Ли 168 см, телосложение худощавое. У нее короткие темные волосы, была одета в черную короткую куртку и штаны с черепами.

Полиция просит всех, кто видел Кадри Ли или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.

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