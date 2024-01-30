30.01.2024, 14:01
Ушла из школы в неизвестном направлении. Полиция ищет 13-летнюю девушку
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Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в городе Тарту 13-летней Кадри Ли, которая сегодня пошла в школу в Тарту, но ушла оттуда в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции побеседовали с родственниками девушки, собрали информацию о возможных направлениях ее передвижения и проверили возможные места, где она может находиться, но, к сожалению, безрезультатно.
Рост Кадри Ли 168 см, телосложение худощавое. У нее короткие темные волосы, была одета в черную короткую куртку и штаны с черепами.
Полиция просит всех, кто видел Кадри Ли или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.
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