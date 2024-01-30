30.01.2024, 20:04
Полиция нашла 13-летнюю девушку, которая пошла в школу и пропала(4)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Полиция во вторник (30.01) днем просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в городе Тарту 13-летней Кадри Ли, которая сегодня пошла в школу в Тарту, но ушла оттуда в неизвестном направлении.
Около восьми часов вечера вторника полиция сообщила, что во второй половине дня охранник торгового цента в Выру заметил Кадри и сообщил об этом правоохранителям. Патруль полиции выехал на место, забрал девушку из торгового центра и передал ее родителям.
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