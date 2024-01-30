ФОТО и ВИДЕО | Эстоно-латвийкая баскетбольная лига:„Авис Утилитас“ одержал сладкую победу в овертайме

„Авис Утилитас“ хорошо начал игру и выиграл первую половину со счетом 46:37. В середине третьей четверти хозяева даже вырвались вперед на 15 очков, но клуб „Лиепая“ наверстал упущенное и за 30 секунд до конца основного времени выигрывал со счетом 83:81. И тут героем в составе хозяев стал Райт-Рийво Лаане, который сначала реализовал два штрафных, а затем в последней атаке так осложнил жизнь капитану „Лиепаи“ Рикардсу Витольскису, что тот не смог попасть в корзину.