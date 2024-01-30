Баскетбол
30.01.2024, 18:35

Эстоно-латвийкая баскетбольная лига:„Авис Утилитас“ одержал сладкую победу в овертайме

 
ФОТО: Siim Solman

Во вторник, 29 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „Авис Утилитас“ (Рапла) выиграли дома у латвийской клуба „Лиепая“ (98:89 ОТ).

„Авис Утилитас“ занимает в турнирной таблице объединенной лиги 12-е место, имея в своем активе 7 побед и 14 поражений. После того как Бретт Нымм сменил Арнеля Дедича на посту главного тренера „Ависа Утилитаса“, команда выиграла три из четырех матчей, но затем проиграла три подряд. В последней игре они проиграли в гостях со счетом 54:82 „Калеву/Крамо“.

Латвийский клуб „Лиепая“ идет на девятом месте с 9 победами и 10 поражениями. В случае победы у „Ависа Утилитаса“ еще будет теоретический шанс выйти в плей-офф эстоно-латвийской лиги, но победа над „Лиепая“ также будет выгодна и нескольким другим эстонским клубам, особенно „ТалТех/Оптибет“ (10 побед, 11 поражений) и „Садам“ (9 побед, 11 поражений).

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