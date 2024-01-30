Эстоно-латвийкая баскетбольная лига:„Авис Утилитас“ одержал сладкую победу в овертайме

„Авис Утилитас“ занимает в турнирной таблице объединенной лиги 12-е место, имея в своем активе 7 побед и 14 поражений. После того как Бретт Нымм сменил Арнеля Дедича на посту главного тренера „Ависа Утилитаса“, команда выиграла три из четырех матчей, но затем проиграла три подряд. В последней игре они проиграли в гостях со счетом 54:82 „Калеву/Крамо“.