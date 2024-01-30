30.01.2024, 19:01
СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли „Садам“ остановить лидера эстоно-латвийской баскетбольной лиги?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „Калев/Крамо“ сыграет дома против пярнуского клуба „Садам“. Начало матча в 19:30.
„Калев/Крамо“ является лидером эстоно-латвийской лиги с 21 победой и 1 поражением. После ноябрьского поражения от „Прометея“ они выиграли целых 13 игр подряд. В последних трех матчах были одержины уверенные победы: на выезде они обыграли „Вентспилс“ 110:88, дома обыграли „Авис Утилитас“ 82:54, а в субботу одолели дома „ТалТех/Оптибет“ 81:63.