Баскетбол
30.01.2024, 19:01

СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли „Садам“ остановить лидера эстоно-латвийской баскетбольной лиги?

 
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „Калев/Крамо“ сыграет дома против пярнуского клуба „Садам“. Начало матча в 19:30.

„Калев/Крамо“ является лидером эстоно-латвийской лиги с 21 победой и 1 поражением. После ноябрьского поражения от „Прометея“ они выиграли целых 13 игр подряд. В последних трех матчах были одержины уверенные победы: на выезде они обыграли „Вентспилс“ 110:88, дома обыграли „Авис Утилитас“ 82:54, а в субботу одолели дома „ТалТех/Оптибет“ 81:63.

„Садам начал играть лучше в новом сезоне, и мы должны быть полностью готовы“, — сказал нападающий „Калев/Крамо“ Михкель Кирвес. „Мы должны совершенствоваться как команда и получать максимальную пользу от каждой игры. Нам важна каждая игра, чтобы сохранить позицию и завершить регулярный чемпионат лидерами. Приходите на игру и помогите нам осуществить это“. Кирвес, который летом присоединился к „Калев/Крамо“, до этого много лет играл за пярнуский „Садам“.

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