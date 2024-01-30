СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли „Садам“ остановить лидера эстоно-латвийской баскетбольной лиги?

„Калев/Крамо“ является лидером эстоно-латвийской лиги с 21 победой и 1 поражением. После ноябрьского поражения от „Прометея“ они выиграли целых 13 игр подряд. В последних трех матчах были одержины уверенные победы: на выезде они обыграли „Вентспилс“ 110:88, дома обыграли „Авис Утилитас“ 82:54, а в субботу одолели дома „ТалТех/Оптибет“ 81:63.

„Садам начал играть лучше в новом сезоне, и мы должны быть полностью готовы“, — сказал нападающий „Калев/Крамо“ Михкель Кирвес. „Мы должны совершенствоваться как команда и получать максимальную пользу от каждой игры. Нам важна каждая игра, чтобы сохранить позицию и завершить регулярный чемпионат лидерами. Приходите на игру и помогите нам осуществить это“. Кирвес, который летом присоединился к „Калев/Крамо“, до этого много лет играл за пярнуский „Садам“.