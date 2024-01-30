Спортсменка, заявившая о ненадлежащем обращении, - пример честного спорта

По словам руководителя ЦУ антидопинга и спортивной этики Эстонии Хенна Валлимяэ, внимательность и неравнодушие Маргареты Шёнберг помогли со дня прекратить ненадлежащее обращение в отношении юной спортсменки.

„Способность Маргареты замечать и быстро реагировать буквально олицетворяют те качества, которыми должен обладать такой образец честного спортивного поведения и что необходимо для подражания. Люди, которые неравнодушны и без колебаний встают на защиту слабых, придают детям, родителям и всем спортсменам уверенность в том, что безопасность в спортивной среде будет поддерживаться, а нарушители будут привлечены к ответственности. Мы благодарим Маргарету и считаем, что ее пример вдохновляет“, — сказал Валлимяэ.

По мнению обладателя титула примера честного спорта, необходим совместный вклад в то, чтобы спортивная среда стала таким местом, где каждый чувствует себя в безопасности.

„Это признание поднимает серьезные проблемы – например, сексуализированное ненадлежащее поведение в спорте, побуждая других предпринять шаги для выявления подобных проблем. Индивидуальные решения и шаги могут привести к позитивным изменениям в обществе в целом, и каждый имеет возможность, и ответственность внести свой вклад в создание благоприятной спортивной среды“, - сказала Маргарета.

По мнению Шёнберг, важно не только замечать проблему, но и повышать осведомленность молодежи о различных проблемах в спортивной среде. „Я призываю все стороны быть внимательными и замечать любые ситуации, которые могут показаться неуместными или тревожными. Чрезвычайно важно, в случае, когда замечено что-то подобное, об этом было бы сообщено соответствующей спортивной ассоциации или же клубу, родителям, друзьям или тренеру. Даже если вы не уверены на 100%, желательно проверить подозрительную ситуацию, нежели оставлять все просто так, как есть“, — добавил она.