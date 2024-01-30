ISU лишил Россию золота командного турнира Олимпиады и присудил Щербаковой золото таллиннского чемпионата Европы

После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил, результаты спортсменки были аннулированы начиная с 25 декабря 2021.

В результате золотая медаль чемпионата Европы 2022 года перешла россиянке Анне Щербаковой, серебро — россиянке Александре Трусовой, а бронза — бельгийке Луне Хендрикс.

Сборная России по фигурному катанию по решению Международного союза конькобежцев (ISU) лишена золота, завоеванного в командном турнире ОИ-2022.

Результаты Валиевой были аннулированы, и ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире. Золото досталось американцам, серебро — японцам, а россияне довольствуются бронзой.

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