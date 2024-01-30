Легендарная фигуристка получила 2 года дисквалификации. Ее подставил парень, но она вернулась
Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Спортивный суд (CAS) не убедили аргументы в непреднамеренном нарушении антидопинговых правил.
Валиева лишится ряда наград, но самое главное — потеряет командное золото Олимпиады-2022.
Бан фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому в спорт она может вернуться уже в 2025-м. Конечно, если захочет. Тем более, что позитивные примеры камбэков после допинга мировое фигурное катание знает.
Sport24 рассказывает историю итальянской фигуристки Каролины Костнер, которая смогла справиться с трудностями и вернуться на лед.
Костнер долгое время считали образцом женственного катания. Фигуристка провела на большой арене более десяти сезонов и успела влюбить в себя огромное количество поклонников. В 2006-м Каролине доверили роль знаменосца на домашних Играх в Турине — невероятное признание. Пик карьеры Костнер пришелся на Олимпиаду в Сочи, когда 26-летняя спортсменка выиграла бронзу, уступив лишь Аделине Сотниковой и Ен А Ким.
Несмотря на колоссальный успех, итальянка решила пропустить следующий сезон. Позже выяснилось, что Костнер будет наказана антидопинговым агентством почти на два года.
Сама фигуристка никогда не имела проблем с запрещенными веществами, главным действующим лицом оказался ее молодой человек. Алекс Швацер в 2008-м стал олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Накануне вылета на Игры в Лондон легкоатлету пришел положительный тест на ЭПО. Невероятный скандал. На эмоциях Алекс немедленно признался в употреблении запрещенки и объявил об уходе из спорта. Впоследствии 29-летний спортсмен был дисквалифицирован на 3,5 года и получил восемь месяцев тюрьмы условно.
Слушание Костнер было частью широкомасштабного допингового расследования Швацера. Алекс также признался, что консультировался с запрещенным спортивным врачом Лэнса Армстронга Микеле Феррари. Фигуристка объяснила, что сопровождала возлюбленного при посещении этого специалиста в 2010 году, но утверждала, что не знала о приеме допинга.
Однако опубликованные отчеты о показаниях Костнер прокурорам Больцано показали, что она призналась во лжи инспекторам Всемирного антидопингового агентства, которые пришли к ней домой в Германии в поисках Швацера 29 июля 2012 года — за несколько дней до того, как легкоатлет должен был вылететь в Лондон. Это и стало поводом для обвинений в адрес фигуристки.
По словам Каролины, Алекс попросил возлюбленную сообщить инспекторам, что его попросту нет дома в текущий момент. В их доме стояла барокамера, в которой Алекс дышал чистым кислородом, что запрещено в Италии. Фигуристка рассказала о барокамере, отметив, что шум, который она производила ночью, побудил ее спать с берушами.
„Он объяснил, что это должно помочь ему дышать. Я был так счастлива, что он наконец-то приехал ко мне на пару дней, что не стала терять время на обсуждение. Поразмыслив, я не должна была так доверять“, — отмечала Каролина.
Изначально прокурор настаивал на дисквалификации Костнер на 4 года и 3 месяца, что фактически привело бы к завершению карьеры. Однако такое решение выглядело бы абсурдным, ведь сам Швацер получил лишь 3,5 года. После изменения кодекса WADA сторона обвинения снизила рекомендации до двух лет и трех месяцев. В итоге фигуристку наказали на один год и четыре месяца и наложили штраф в размере 1000 евро.
Костнер решила оспорить судебный вердикт в CAS.
„Я солгала по его просьбе. Но я никогда, никогда не прикрывала его, потому что понятия не имела, что он делает.
Если бы я знала, что Алекс принимает допинг, я бы убедила его признаться ради собственного здоровья. Быть обвиненным в пособничестве ему невыносимо для меня. Я никогда не принимала допинг, я никогда не помогала Алексу принимать допинг и ничего не знала об этом, пока тест не дал положительный результат. Как это возможно, что они добиваются более серьезной дисквалификации для меня?“ — недоумевала спортсменка.
Осенью 2015-го CAS объявил, что Костнер согласилась с требованием итальянских допинговых чиновников увеличить отстранение до 21 месяца, но перенести начало запрета на 1 апреля 2014 года. Таким образом, итальянка имела право участвовать в соревнованиях с начала 2016-го.
После вынужденного перерыва Каролина кардинально изменила свою жизнь. В ноябре фигуристка переехала в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться у Алексея Мишина. Костнер после бана брала медали чемпионата Европы и добилась своей главной цели — выступила на Олимпийских играх в Пхенчхане, пусть и не слишком удачно. После домашнего чемпионата мира — 2018 Каролина не появлялась на соревнованиях.
„Это были ужасные дни. Конечно, это предательство, но мстить своему молодому человеку я не хочу, просто хочу все это забыть. Так бывает, люди идут разными путями. Но главное, что я честна перед собой. Это был самый сложный период. Но я нашла спасение на льду, здесь в Петербурге“, — говорила Костнер в интервью „Матч ТВ“.
Швацер после того случая получил еще и 8-летний бан за отклонение в биологическом паспорте — у легкоатлета был повышен уровень тестостерона. Из-за этого он не смог побороться за медали на Олимпийских играх в 2016-м и 2020-м. В 2023 году Netflix выпустил документальный мини-сериал об Алексе, рассказывающий о его истории с допингом. Сам спортсмен сильно удивился, когда узнал, что бывшая девушка также приняла участие в съемках.
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