Легендарная фигуристка получила 2 года дисквалификации. Ее подставил парень, но она вернулась

Однако опубликованные отчеты о показаниях Костнер прокурорам Больцано показали, что она призналась во лжи инспекторам Всемирного антидопингового агентства, которые пришли к ней домой в Германии в поисках Швацера 29 июля 2012 года — за несколько дней до того, как легкоатлет должен был вылететь в Лондон. Это и стало поводом для обвинений в адрес фигуристки.

Слушание Костнер было частью широкомасштабного допингового расследования Швацера. Алекс также признался, что консультировался с запрещенным спортивным врачом Лэнса Армстронга Микеле Феррари. Фигуристка объяснила, что сопровождала возлюбленного при посещении этого специалиста в 2010 году, но утверждала, что не знала о приеме допинга.

Сама фигуристка никогда не имела проблем с запрещенными веществами, главным действующим лицом оказался ее молодой человек. Алекс Швацер в 2008-м стал олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Накануне вылета на Игры в Лондон легкоатлету пришел положительный тест на ЭПО. Невероятный скандал. На эмоциях Алекс немедленно признался в употреблении запрещенки и объявил об уходе из спорта. Впоследствии 29-летний спортсмен был дисквалифицирован на 3,5 года и получил восемь месяцев тюрьмы условно.

Несмотря на колоссальный успех, итальянка решила пропустить следующий сезон. Позже выяснилось, что Костнер будет наказана антидопинговым агентством почти на два года.

Костнер долгое время считали образцом женственного катания. Фигуристка провела на большой арене более десяти сезонов и успела влюбить в себя огромное количество поклонников. В 2006-м Каролине доверили роль знаменосца на домашних Играх в Турине — невероятное признание. Пик карьеры Костнер пришелся на Олимпиаду в Сочи, когда 26-летняя спортсменка выиграла бронзу, уступив лишь Аделине Сотниковой и Ен А Ким .

Бан фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому в спорт она может вернуться уже в 2025-м. Конечно, если захочет. Тем более, что позитивные примеры камбэков после допинга мировое фигурное катание знает.

По словам Каролины, Алекс попросил возлюбленную сообщить инспекторам, что его попросту нет дома в текущий момент. В их доме стояла барокамера, в которой Алекс дышал чистым кислородом, что запрещено в Италии. Фигуристка рассказала о барокамере, отметив, что шум, который она производила ночью, побудил ее спать с берушами.

„Он объяснил, что это должно помочь ему дышать. Я был так счастлива, что он наконец-то приехал ко мне на пару дней, что не стала терять время на обсуждение. Поразмыслив, я не должна была так доверять“, — отмечала Каролина.

Изначально прокурор настаивал на дисквалификации Костнер на 4 года и 3 месяца, что фактически привело бы к завершению карьеры. Однако такое решение выглядело бы абсурдным, ведь сам Швацер получил лишь 3,5 года. После изменения кодекса WADA сторона обвинения снизила рекомендации до двух лет и трех месяцев. В итоге фигуристку наказали на один год и четыре месяца и наложили штраф в размере 1000 евро.

Костнер решила оспорить судебный вердикт в CAS.

„Я солгала по его просьбе. Но я никогда, никогда не прикрывала его, потому что понятия не имела, что он делает.

Если бы я знала, что Алекс принимает допинг, я бы убедила его признаться ради собственного здоровья. Быть ​​обвиненным в пособничестве ему невыносимо для меня. Я никогда не принимала допинг, я никогда не помогала Алексу принимать допинг и ничего не знала об этом, пока тест не дал положительный результат. Как это возможно, что они добиваются более серьезной дисквалификации для меня?“ — недоумевала спортсменка.

Осенью 2015-го CAS объявил, что Костнер согласилась с требованием итальянских допинговых чиновников увеличить отстранение до 21 месяца, но перенести начало запрета на 1 апреля 2014 года. Таким образом, итальянка имела право участвовать в соревнованиях с начала 2016-го.