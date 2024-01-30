Кристина Каллас: мы нашли деньги на повышение зарплаты учителям, я предложила прекратить забастовку

Министр предложила Эстонскому союзу работников образования (EHL) прекратить трудовой спор.

„У меня есть предложение учителям, которое могло бы положить конец этой забастовке. Министры от Eesti 200 и соцдемов нашли решение, откуда взять дополнительные деньги на повышение учительских зарплат. Сегодня на обсуждении в правительстве стратегии государственного бюджета нужно прийти к этому соглашению, и, надеюсь, что с завтрашнего дня забастовка прекратится“, - сказала Каллас.

„Если соглашение будет достигнуто, в этом году мы инвестируем в зарплаты учителей почти 40 миллионов евро. Однако, помимо вопроса о зарплате, учителя хотят совместно согласовать модель карьеры и расчет нагрузки, чтобы нагрузка и возможности карьерного роста были определены. Поэтому на прошлой неделе я направила приглашение к переговорам владельцам школ, чтобы совместно заключить долгосрочный договор в сфере образования на 2025-2027 годы. Переговоры начнутся 19 февраля“, - добавила она.

Правительство установило на 2024 год минимальную заработную плату учителей на уровне 1803 евро в месяц, а дифференцированная часть зарплаты увеличилась с 17% до 20%, в результате чего среднемесячная расчетная зарплата учителей в 2024 году составила 2164 евро. Учителя с этим не согласились и объявили с 22 января бессрочную забастовку.

Предлагаемое сегодня соглашение повышает минимальную зарплату до 4,1% или 1820 евро, что увеличивает среднюю расчетную зарплату учителей до 6,6% или 2184 евро. Таким образом, соотношение зарплат учителей к средней на уровне 112%.

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