Эстонский киберспортсмен вошел в топ-3 лучших игроков мира по CS по итогам 2023 года

Киберспортивный портал HLTV подвел итоги года в дисциплине Counter-Strike. В частности, HLTV определил 20 лучших игроков по итогам прошлого года. Позиции объявлялись в период с 27-го декабря по 13-е января. Тройка лучших была объявлена на церемонии HLTV Award Show 2023.

Французский киберспортсмен Матье ZywOo Эрбо из Team Vitaltiy стал лучшим игроком в Counter-Strike по итогам 2023 года.

Киберспортсмен в третий раз занял 1-е место в рейтинге HLTV (2019, 2020, 2023).

Победитель опередил Николу „Niko“ Ковача из G2 и эстонского киберспортсмена Робина „ropz“ Кооля из FaZe Clan.

„Я долгое время боролся за место в топе [от HLTV], и мне кажется нереальным быть в тройке лидеров рядом с такими игроками, как Zywoo и Niko, а также находиться выше Симпла. Будет невероятно трудно продолжать в том же духе. Надеюсь, у меня получится, но это уже следующий уровень“, – считает Робин „ropz“ Коол.

Робин „ropz“ Коол также был признан лучшим люркером года по версии HLTV. Вместе с Faze в 2023 году он выиграл ESL Pro League 17, Intel Grand Slam 4, Thunderpick World Championship и CS Asia Championships.

Прежде лучшим результатом Коола, опубликованном в рейтинге на сайте HLTV.org, было восьмое место.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.