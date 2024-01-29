29.01.2024, 21:13
Полиция просит помощи в поисках 69-летней женщины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 69-летней Урве, которая сегодня ушла из своего из дома на Валуоя пст в Вильянди и пропала.
Последний раз женщину видели около 14:00 возле магазина Konsum. В связи с состоянием здоровья женщина могла попасть в беду.
Рост Урве 150 см, телосложение среднее. Была одета в фиолетовую куртку, джинсы, фиолетовые сапоги, белую шапку и белую сумку через плечо. Полиция проверила место жительства женщины, больницу и различные другие места в городе, но пока безрезультатно.
Полиция просит всех, кто видел Урве, сообщить об этом по телефону 112.
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