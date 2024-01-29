Полиция просит помощи в поисках 69-летней женщины

Последний раз женщину видели около 14:00 возле магазина Konsum. В связи с состоянием здоровья женщина могла попасть в беду.

Рост Урве 150 см, телосложение среднее. Была одета в фиолетовую куртку, джинсы, фиолетовые сапоги, белую шапку и белую сумку через плечо. Полиция проверила место жительства женщины, больницу и различные другие места в городе, но пока безрезультатно.

Полиция просит всех, кто видел Урве, сообщить об этом по телефону 112.

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