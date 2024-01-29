СМИ сообщили об отставке Валерия Залужного. Официальный ответ Минобороны: „Уважаемые журналисты, это неправда“

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что „президент не увольнял Залужного“. Источники „Медузы“ также назвали информацию „фейком“. Сам Зеленский в вечернем видеообращении ничего не говорил о Залужном.

Одним из первых об отставке Залужного без указания источника сообщил телеграм-канал „Труха“ (2,5 миллиона подписчиков) — из сообщения следовало, что Залужного уже сняли с должности.

Агентство „Интерфакс-Украина“ со ссылкой на источник, близкий к военно-политическому руководству страны, написало, что, договоренность об отставке была достигнута в ходе встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским. Других подробностей источник не уточнил.

Депутат Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке, однако указ еще не подписан. Издание „Цензор.net“ со ссылкой на источник, напротив, написало, что указ уже был подписан, но пока не опубликован, так как „идут консультации с иностранными партнерами“.

Журналист Роман Цымбалюк утверждает, что вместо Залужного на пост главкома назначили Кирилла Буданова — начальника Главного управления разведки.

Источник в руководстве Украины, знакомый с ситуацией, сообщил „Медузе“, что информация о скорой отставке Залужного — фейк, и что отставки в ближайшее время не будет. Другой источник подтвердил его слова.

С осени 2023 года, когда стало понятно, что украинское контрнаступление завершилось неудачно, украинские и мировые СМИ стали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. В офисе президента наличие разногласий отрицали, списывая слухи на информационную войну со стороны России.

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