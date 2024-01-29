ФОТО | Эстонский союз культуризма и фитнеса выбрал лучших спортсменов 2023 года

2023 год стал исключительно успешным для спортсменов, тренеров и Эстонского союза культуризма и фитнеса. 16 медалей было привезено с чемпионатов Европы и 22 - с чемпионатов мира. Таким образом, общее количество медалей, завоеванных на международных соревнованиях, достигло 38. У нас есть 6 действующих чемпионов Европы и 10 действующих чемпионов мира. Эстонские спортсмены, безусловно, являются одними из лучших в мире бодибилдинга и фитнеса.