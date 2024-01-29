ФОТО | Эстонский союз культуризма и фитнеса выбрал лучших спортсменов 2023 года
У Эстонского союза культуризма и фитнеса есть традиция каждый год номинировать лучших спортсменов в своей области. 26 января в ресторане Senso отеля „Олимпия“ состоялась торжественная церемония, на которой были названы имена лучших спортсменов 2023 года, а также всех медалистов международных титульных соревнований минувшего года.
2023 год стал исключительно успешным для спортсменов, тренеров и Эстонского союза культуризма и фитнеса. 16 медалей было привезено с чемпионатов Европы и 22 - с чемпионатов мира. Таким образом, общее количество медалей, завоеванных на международных соревнованиях, достигло 38. У нас есть 6 действующих чемпионов Европы и 10 действующих чемпионов мира. Эстонские спортсмены, безусловно, являются одними из лучших в мире бодибилдинга и фитнеса.
Лучшими спортсменами 2023 года стали:
Фитнес юниорки: Кадри Эскор Артистический фитнес, юниорки: Валерия Копаева. Фит-модель: Елизавета Иванова. Фит-модель, юниорки: Кристин-Амани Кийвикас. Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет: Каролина Лиитмаа. Фитнес-бикини юниорки 21-23 лет: Элизабет Атамански. Менс физик, юниоры: Доминик Абол. Бодифитнес юниорки: Каролин Пуусепп. Велнес, юниоры: Эва-Лотта Херем. Культуристы, юниоры: Марк Парт. Бодифитнес, мастера: Кармен Кийер. Культуристы, мастера: Андрей Абросимов. Велнес, мастера: Анастасия Тойкка. Классический бодибилдинг, мастера: Янек Поотсмаа. Фитнес-бикини, мастера: Нонна Прокопюк
Фит-модель, мастера: Юлия Коган. Акробатический фитнес: Карина Половникова. Артистический фитнес: Регина Целик. Бодифитнес: Кармен Кийер. Велнес: Анастасия Тойкка. Менс физик: Хендрик Кальме. Классик физик: Пип Рейнарт. Классический бодибилдинг: Олари Перлин. Бодибилдинг: Пэеп Рейнарт. FIT-пары: Элизабет Атамански и Хендрик Кальме. Фитнес-бикини: Элизабет Атамански. КЛУБ: Спарта ТРЕНЕР: Пэеп Рейнарт. FITNESS CHALLENGE мужчины: Рене Лаане. FITNESS CHALLENGE женщины: Мари Окс.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.