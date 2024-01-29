CAS дисквалицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года за допинг
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил дисквалифицировать на 4 года 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву. Еще в 2022 году, во время Олимпийских игр в Пекине, в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество триметазидин. Об этом сообщает русская служба „Би-Би-Си“.
Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в Лозанне с 26 по 28 сентября 2023 года, после этого в ноябре прошли два дополнительных заседания. Валиева выступала на них по видеосвязи.
В решении CAS говорится, что Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Она дисквалифицирована на 4 года в период с даты, когда была сдана положительная проба: то есть, с декабря 2021 года. Все награды и титулы, которые Валиева завоевала в этот период (это, в том числе, титулы чемпионки Европы и олимпийской чемпионки в командных соревнованиях), у нее заберут.
С чего все началось
Допинговый скандал с участием Валиевой разгорелся посреди Олимпийских Игр 2022 года, на которые тогда 15-летняя спортсменка ехала абсолютной фавориткой. О положительной пробе стало известно уже после того, как Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла золото в командных соревнованиях.
Тогда на Олимпиаде выяснилось, что спортсменка сдала положительную пробу на препарат триметазидин еще на чемпионате России 2022 года (он проходил в конце декабря 2021 года). Его Валиева выиграла.
Пробу Валиевой изучали в лаборатории в Стокгольме, но сроки проверки сильно затянулись. Огромную задержку в обнародовании результатов там объяснили эпидемией коронавируса.
Выездная панель CAS, которая собиралась прямо в Пекине, тогда решила допустить Валиеву до личных соревнований. Решение приняли из интересов спортсменки, которая на момент сдачи пробы была „защищенным лицом“ из-за юного возраста.
В итоге в индивидуальном турнире фигуристок Валиева стала лишь четвертой. Медали за командный турнир его участникам так и не вручили. Второе место на тех Играх заняла команда США, третьей стала Японией, а четвертой — Канада.
Решать, что делать с результатами этого турнира и кому вручать медали, будет Международный олимпийский комитет (МОК).
Еще в Пекине команда Валиевой говорила, что допинг теоретически мог попасть в ее организм из-за того, что она пользовалась одной посудой со своим дедушкой (он принимал триметазидин по медицинским показаниям).
Месяцы спустя врач Филипп Шведский, работавший с командой Этери Тутберидзе, тренера Валиевой, говорил, что эта версия „была первым, что могло прийти нам в голову“. Но потом, в сентябре 2023 года, когда слушания по Валиевой проводил CAS, Шведский говорил уже, что версия про общий стакан „основана на фактах“.
В итоге разбирательства по делу Валиевой затянулись почти на два года. В январе 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА фактически оправдал спортсменку. В организации сочли, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине. В итоге ее лишили победы на ЧР-2022, но других санкций применять к ней не стали.
Это решение не понравилось никому — даже самой РУСАДА (дисциплинарный комитет в своих решениях не зависит от агентства). В итоге РУСАДА, WADA и ISU (Международный союз конькобежцев) обратились с апелляцией в CAS с требованием признать Валиеву виновной. Но если РУСАДА настаивала, что можно ограничиться и простым выговором, то WADA и ISU требовали продолжительной дисквалификации — до четырех лет — с аннулированием всех спортивных результатов.
17-летняя Валиева — чемпионка Европы (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2019/20, двукратная серебряная призерка чемпионата России (2021, 2023).
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