CAS дисквалицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года за допинг

Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в Лозанне с 26 по 28 сентября 2023 года, после этого в ноябре прошли два дополнительных заседания. Валиева выступала на них по видеосвязи.

В решении CAS говорится, что Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Она дисквалифицирована на 4 года в период с даты, когда была сдана положительная проба: то есть, с декабря 2021 года. Все награды и титулы, которые Валиева завоевала в этот период (это, в том числе, титулы чемпионки Европы и олимпийской чемпионки в командных соревнованиях), у нее заберут.

С чего все началось

Допинговый скандал с участием Валиевой разгорелся посреди Олимпийских Игр 2022 года, на которые тогда 15-летняя спортсменка ехала абсолютной фавориткой. О положительной пробе стало известно уже после того, как Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла золото в командных соревнованиях.

Тогда на Олимпиаде выяснилось, что спортсменка сдала положительную пробу на препарат триметазидин еще на чемпионате России 2022 года (он проходил в конце декабря 2021 года). Его Валиева выиграла.

Пробу Валиевой изучали в лаборатории в Стокгольме, но сроки проверки сильно затянулись. Огромную задержку в обнародовании результатов там объяснили эпидемией коронавируса.

Выездная панель CAS, которая собиралась прямо в Пекине, тогда решила допустить Валиеву до личных соревнований. Решение приняли из интересов спортсменки, которая на момент сдачи пробы была „защищенным лицом“ из-за юного возраста.

В итоге в индивидуальном турнире фигуристок Валиева стала лишь четвертой. Медали за командный турнир его участникам так и не вручили. Второе место на тех Играх заняла команда США, третьей стала Японией, а четвертой — Канада.

Решать, что делать с результатами этого турнира и кому вручать медали, будет Международный олимпийский комитет (МОК).