Нарвитянка: „Последние дни – это как квест: пойдешь работать или поедешь в приемный покой“(6)
По статистике Нарвской больницы, если сравнить количество обращений жителей в ЭМО из-за травм, спровоцированных погодными условиями, за январь прошлого года и за январь текущего года, то в 2024 году количество травм выросло в три раза. Горожане активно жалуются в горуправу на состояние дорог. Вице-мэр старается решить вопрос, но есть, по его словам, объективные причины, почему это не простая задачка.
Из 633 обращений на травмапост ЭМО с 1 января 313 связаны с падениями из-за гололеда. В прошлом январе таких обращений было только 123, сообщили в Нарвской больнице.
Нарвитяне не молчат и активно жалуются, как на страницах в социальных сетях, так и напрямую в горуправу. Так, например, представители фейсбук-группы „Моя Нарва“ провели опрос участников, считают ли они скользкие дороги проблемой. Среди ответов были: „Бесплатный каток для машин! Новый аттракцион“, „Пешеходные тротуары посыпаются крайне скудно и как-то местами, повсюду ледяные препятствия“, „Я сегодня так „красиво“ прилегла прям на улице...так красиво взмахнула сумками с продуктами.. и легла на спину…хорошо, что одежды много“. После эмоционального обсуждения и приложенных фото с синяками администраторы группы отправили чиновникам результаты опроса в надежде, что будут приняты меры. Пока ответа они не получили.
Сегодня, 29 января, еще в одной нарвской группе состоялось обсуждение скользких дорог в городе. „Обычно иду до работы минут 40-45, последние дни - 1,2-1,5 часа как пингвин“, „Я хожу немного, но даже эти отрезки кажутся квестом „остаться в живых““, - это фрагменты жалоб горожан из группы „Привет, город Нарва“. Ее представители тоже сегодня отправили вопросы вице-мэру Олегу Карпикову о том, что город предпринимает, чтобы хоть как-то решить вопрос безопасности на дорогах в Нарве, пока сохраняется неблагоприятная погода. На личных страницах горожане также не устают жаловаться и описывать состояние дорог, которое их не устраивает. „Так вот, пошел я вчера в здравом уме и трезвом теле в гости к дочуре и внукам, - пишет Евгений. - По дороге два раза реально ё...упал, и ещё пару-тройку раз был на грани падения. Учитывая мои привычные вывихи плеча, травмапункт был, буквально, в „двух шагах“. Шел в нормальных ботинках, не на коньках“.
RusDelfi обратился за комментарием к вице-мэру Нарвы Олегу Карпикову с вопросами, что предпринимает город, и считает ли вице-мэр, что компании, ответственные за уборку, справляются со своими обязанностями.
„На проезжей части мы можем только солью сыпать, ничего другого сделать не можем, - объясняет ситуацию вице-мэр. - Внутриквартальные дороги мы сейчас тоже только солью сыпали, хотя там можно было бы пустить и грейдер по-хорошему. Но есть две проблемы. Во-первых, мешают припаркованные машины по обеим сторонам дорог. Во-вторых, если грейдер сильно нажмет, то может сломать асфальт, и тогда у нас появится весной еще одна проблема - ремонт дорог. Пока у нас работают трактора с резинкой, они мокрый снег могут убрать, а наледь - уже нет. Попробуем оповестить автовладельцев, чтобы не ставили машины ночью, и мы тогда аккуратно пройдемся грейдером, чтобы убрать дороги и не сломать при этом асфальт“. По словам вице-мэра, особенно сложная ситуация в старом городе.
Около квартирных товариществ есть внутренние дворики, там должны убирать дворники, напоминает вице-мэр. „У каждого квартирного товарищества есть разная территория, за которую они отвечают, поэтому что-то все-таки надо спрашивать с них, но за некоторые дороги около дворов и мы отвечаем тоже“, - уточняет Карпиков.
Вице-мэр рассказал, что чтобы выбрать компанию для уборки улиц город объявил конкурс еще в ноябре. „Сегодня, 29 января, узнаем результаты, какая фирма будет следующие два года убирать наши улицы, мы прописали более частую интенсивность уборки в этом конкурсе, - говорит Карпиков. - Результаты конкурса должны были быть к 1 января, но не вышло. Поэтому нам пришлось просить компании, которые до этого сотрудничали с городом, продлить с нами договор. Они будут работать до мая. А с первого мая начнут убирать город новые организации“.
Вице-мэр объяснил, что горуправа прописывает в договоре, с каким временным циклом фирма должна убирать улицы. Самые важные магистрали в городе, по словам Карпикова, должны убираться раз в четыре часа. Если идет снегопад, то через два часа после его прекращения. Например, дороги третьей категории убираются раз в 6-8 часов. А внутриквартальные - раз в сутки ночью или утром. „Как только мы хотим быстро реагировать, мы должны их просить убирать дополнительно, например, внутриквартальные дороги чаще, чем раз в сутки, но у них этого нет в договоре, поэтому они могут выйти на уборку, но за дополнительную плату“, - говорит Карпиков. - А у города есть эти деньги? Если мы и так уже срезали бюджет. И это каждый раз компромисс - убирать, найдя деньги, или нет. Конечно, сейчас экстраординарные условия, и мы должны находить средства на уборку“.
Вице-мэр поделился идеей создать муниципальную организацию, которая будет заниматься экстренными уборками города, когда случаются гололед или буря, например, чтобы они хотя бы справлялись с теми дорогами, которые самые важные - около школ, в том числе. „Планируем уже в феврале на горсобрании рассмотреть это предложение“, - рассказал Олег Карпиков.
По его словам, компании убирают дороги в рамках договоров, их нельзя ругать, если этого качества уборки недостаточно. „Если надо что-то сделать экстраординарное, то город просит и компании по возможности идут на встречу, - напоминает вице-мэр. - Но, конечно, город тогда должен найти средства для оплаты того, что не предусмотрено договором“.
Некоторые горожане особенно расстраиваются из-за своих родителей-пенсионеров, которые не могут дойти до магазина по дороге-катку, чтобы купить продукты. „Хорошо, что у меня есть возможность подвезти маму за продуктами, а если кто-то живет один, и нет рядом родственников, как им быть в этой ситуации?“ - сокрушается Юрий, который ненадолго приехал из Таллинна по делам и пришел в ужас от состояния местных дорог.
Олег Карпиков напомнил, что если одиноким людям нужна помощь, то они могут звонить в социальный отдел и просить помощь.
Некоторые нарвитяне, не рассчитывая на уборку территории города, активно рекомендуют покупать „приспособы на обувь с шипами“. „Да, ходить по ледяным дорожкам сейчас - это тот ещё Body Balance, - пишет Роман Копылов и демонстрирует на фото специальные накладки для обуви. - Городские службы очевидно не могут на 100% сделать дороги безопасными для пешеходов, погода резко меняется, но жить надо. Каждый из нас тоже может что-то сделать ради своей безопасности, и не нужно стесняться делать свою жизнь удобной“.
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