Нарвитянка: „Последние дни – это как квест: пойдешь работать или поедешь в приемный покой“

Сегодня, 29 января, еще в одной нарвской группе состоялось обсуждение скользких дорог в городе. „Обычно иду до работы минут 40-45, последние дни - 1,2-1,5 часа как пингвин“, „Я хожу немного, но даже эти отрезки кажутся квестом „остаться в живых““, - это фрагменты жалоб горожан из группы „Привет, город Нарва “. Ее представители тоже сегодня отправили вопросы вице-мэру Олегу Карпикову о том, что город предпринимает, чтобы хоть как-то решить вопрос безопасности на дорогах в Нарве, пока сохраняется неблагоприятная погода. На личных страницах горожане также не устают жаловаться и описывать состояние дорог, которое их не устраивает. „Так вот, пошел я вчера в здравом уме и трезвом теле в гости к дочуре и внукам, - пишет Евгений . - По дороге два раза реально ё...упал, и ещё пару-тройку раз был на грани падения. Учитывая мои привычные вывихи плеча, травмапункт был, буквально, в „двух шагах“. Шел в нормальных ботинках, не на коньках“.

Нарвитяне не молчат и активно жалуются, как на страницах в социальных сетях, так и напрямую в горуправу. Так, например, представители фейсбук-группы „Моя Нарва“ провели опрос участников, считают ли они скользкие дороги проблемой. Среди ответов были: „Бесплатный каток для машин! Новый аттракцион“, „Пешеходные тротуары посыпаются крайне скудно и как-то местами, повсюду ледяные препятствия“, „Я сегодня так „красиво“ прилегла прям на улице...так красиво взмахнула сумками с продуктами.. и легла на спину…хорошо, что одежды много“. После эмоционального обсуждения и приложенных фото с синяками администраторы группы отправили чиновникам результаты опроса в надежде, что будут приняты меры. Пока ответа они не получили.

„На проезжей части мы можем только солью сыпать, ничего другого сделать не можем, - объясняет ситуацию вице-мэр. - Внутриквартальные дороги мы сейчас тоже только солью сыпали, хотя там можно было бы пустить и грейдер по-хорошему. Но есть две проблемы. Во-первых, мешают припаркованные машины по обеим сторонам дорог. Во-вторых, если грейдер сильно нажмет, то может сломать асфальт, и тогда у нас появится весной еще одна проблема - ремонт дорог. Пока у нас работают трактора с резинкой, они мокрый снег могут убрать, а наледь - уже нет. Попробуем оповестить автовладельцев, чтобы не ставили машины ночью, и мы тогда аккуратно пройдемся грейдером, чтобы убрать дороги и не сломать при этом асфальт“. По словам вице-мэра, особенно сложная ситуация в старом городе.

Около квартирных товариществ есть внутренние дворики, там должны убирать дворники, напоминает вице-мэр. „У каждого квартирного товарищества есть разная территория, за которую они отвечают, поэтому что-то все-таки надо спрашивать с них, но за некоторые дороги около дворов и мы отвечаем тоже“, - уточняет Карпиков.

Вице-мэр рассказал, что чтобы выбрать компанию для уборки улиц город объявил конкурс еще в ноябре. „Сегодня, 29 января, узнаем результаты, какая фирма будет следующие два года убирать наши улицы, мы прописали более частую интенсивность уборки в этом конкурсе, - говорит Карпиков. - Результаты конкурса должны были быть к 1 января, но не вышло. Поэтому нам пришлось просить компании, которые до этого сотрудничали с городом, продлить с нами договор. Они будут работать до мая. А с первого мая начнут убирать город новые организации“.