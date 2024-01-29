ВИДЕО | Журналисты показали „секретную дачу“ Путина в Карелии

В начале 2010-х годов эта территория находилась в собственности владельцев местной туристической базы, от которых, как заявляет центр „Досье“, „избавились традиционным способом — с помощью визитов прокуратуры“. После этого владельцами участка стали фирмы Юрия Ковальчука — близкого друга президента РФ. К территории турбазы присоединили земли национального заповедника и закрыли от посторонних глаз — ее охраняют структуры ФСО.

Официально площадь резиденции составляет около одного квадратного километра. „Но учитывая, что в окрестные леса и заливы просто так не попасть — получается территория примерно четыре квадратных километра — это в два раза больше площади Монако“, — говорится в репортаже „Досье“.

Сейчас на территории базы находятся три особняка в современном стиле, по документам они называются „хижина рыбака“, „амбар“ и „садовый дом“. Также там есть баня на воде, форелевое хозяйство, ферма с коровами для производства мраморной говядины, две вертолетные площадки, пирсы для яхт, а также водопад, напротив которого установлена персональная беседка.

Пару лет назад позади „амбара“ появилась насыпь. Журналисты предполагают, что здесь выставляют комплекс противовоздушной обороны „Панцирь“ для защиты президента РФ от возможных атак.

В районе Марьялахти регулярно замечают яхты „Альгода“ и „Нега“ (возможно, названные в честь озер — Ладожского и Онежского).

С 2020 года в четырех километрах от „секретной резиденции“ Путина выстроили еще один особняк, а также баню, ресторан, вертолетную площадку и пирс. Владельцем этого комплекса является бизнесмен Роман Абрамович, выяснил центр „Досье“.

Официальная президентская резиденция в Карелии находилась в деревне Шуйская Чупа на берегу Укшозера. В 2011 году управление делами президента РФ продало резиденцию на открытом аукционе холдингу „Северсталь“ Алексея Мордашова.

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