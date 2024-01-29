Полиция просит помощи в поисках пропавшего Виктора

Последний раз близкие Виктора контактировали с ним 4 января, когда он, предположительно, находился у себя, в доме по улице Кооли в Тоотси.

Полиция проводит поисковые мероприятия, которые пока результата не дали.

Приметы мужчины: рост примерно 175 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы с красноватым оттенком, носит бороду. У Виктора нет передних зубов, а кончики пальцев заметно деформированы.

Виктор может быть одет в черную кожаную куртку и темные брюки. Может передвигаться как в Тоотси, так и в районе Пярну.

Полиция просит всех, кто видел Виктора после 4 января или знает о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефонам 529 7002 или 112.

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