ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (705-й день) | Зеленский озвучил численность украинской армии
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Ночью были сбиты восемь из восьми „шахедов“, но ни одной из четырех ракет — Воздушные силы Украины
Воздушные силы Украины в кратком утреннем отчете сообщают, что в ночь на понедельник были сбиты все восемь запущенных российской армией беспилотников-камикадзе, но ни одной из четырех баллистических ракет.
Согласно отчету Воздушных сил, одна из ракет была „Искандером-М“, и ее запустили из Воронежской области, а еще тремя ракетами из зенитного комплекса С-300 россияне ударили по целям в Донецкой области.
Куда попали ракеты и каковы последствия, украинские военные не сообщают.
Минобороны России сообщило захвате Табаевки в Харьковской области
Это село находится недалеко от населенного пункта Крахмальное Харьковской области, о захвате которого Минобороны России сообщало 21 января.
В ВСУ отрицают захват села российскими войсками. „Это не соответствует действительности. Недалеко от этого населенного пункта проходят бои“, — заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает „Страна“.
Обстрел поселка в Сумской области: по предварительным данным, погибли три человека
Сегодня днем российские войска обстреляли из минометов и РСЗО „Град“ поселок Знобь-Новогордское Шосткинского района Сумской области, сообщила в фейсбуке Сумская областная военная администрация Украины.
Как сообщается, в поселке было зафиксировано не менее 20 взрывов.
В результате обстрела, по предварительным данным, сообщает ОВА, два человека погибли на месте, двое были ранены, одна женщина скончалась по дороге в больницу. Данные ОВА разнятся с данными Офиса Генпрокурора Украины, сообщившими об одном погибшем.
Повреждены частные дома, промышленное предприятие, магазин и линия электропередач.
Поселок находится в менее чем пяти километрах от российской границы.
Несколько украинских депутатов сообщили об отставке Валерия Залужного. Минобороны Украины заявило, что это неправда
Первым о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщил бывший народный депутат Борислав Береза со ссылкой на источник. Вслед за этим об освобождении главнокомандующего от должности (без каких-либо подробностей) написал также действующий народный депутат Артем Дмитрук.
В Минобороны Украины сообщения об отставке Залужного назвали неправдой. „Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: „Нет, это неправда““, — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует „РБК-Украина“.
Источник „Медузы“ в руководстве Украины назвал информацию о скорой отставке Залужного фейком и заявил, что отставки в ближайшее время не будет.
Зеленский: было бы хорошо, если бы Украина могла сама распределять деньги, которые получают беженцы в Германии
„Бывает так, что человек получает поддержку и от вас, и от нас [из бюджета Украины]. Я сейчас не об украинцах в Германии, я обобщаю. Для нас было бы гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом Украина бы уже перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек“, — сказал Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD (цитата по Hromadske).
Крымчанина, помочившегося на буквы Z и V, приговорили к двум годам лишения свободы условно
Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая Александра Тюренко, который в августе помочился на буквы Z и V, установленные на улице Фрунзе, к двум годам условного срока по статьям о вандализме и реабилитации нацизма.
Численность украинской армии составляет 880 тысяч человек, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал, что численность украинской армии сейчас составляет около 880 тысяч человек.
„У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу“, — отметил президент (цитата по ТСН).
По его словам, около 6,5-7,5 миллиона украинцев покинули страну.
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