ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (705-й день) | Зеленский озвучил численность украинской армии

Ночью были сбиты восемь из восьми „шахедов“, но ни одной из четырех ракет — Воздушные силы Украины

Воздушные силы Украины в кратком утреннем отчете сообщают, что в ночь на понедельник были сбиты все восемь запущенных российской армией беспилотников-камикадзе, но ни одной из четырех баллистических ракет.

Согласно отчету Воздушных сил, одна из ракет была „Искандером-М“, и ее запустили из Воронежской области, а еще тремя ракетами из зенитного комплекса С-300 россияне ударили по целям в Донецкой области.

Куда попали ракеты и каковы последствия, украинские военные не сообщают.

Минобороны России сообщило захвате Табаевки в Харьковской области

Это село находится недалеко от населенного пункта Крахмальное Харьковской области, о захвате которого Минобороны России сообщало 21 января.

В ВСУ отрицают захват села российскими войсками. „Это не соответствует действительности. Недалеко от этого населенного пункта проходят бои“, — заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает „Страна“.

Обстрел поселка в Сумской области: по предварительным данным, погибли три человека

Сегодня днем российские войска обстреляли из минометов и РСЗО „Град“ поселок Знобь-Новогордское Шосткинского района Сумской области, сообщила в фейсбуке Сумская областная военная администрация Украины.

Как сообщается, в поселке было зафиксировано не менее 20 взрывов.

В результате обстрела, по предварительным данным, сообщает ОВА, два человека погибли на месте, двое были ранены, одна женщина скончалась по дороге в больницу. Данные ОВА разнятся с данными Офиса Генпрокурора Украины, сообщившими об одном погибшем.

Повреждены частные дома, промышленное предприятие, магазин и линия электропередач.

Поселок находится в менее чем пяти километрах от российской границы.

Несколько украинских депутатов сообщили об отставке Валерия Залужного. Минобороны Украины заявило, что это неправда