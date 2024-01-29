Опасаются терактов: бюджет Олимпиады в Париже увеличат из-за мировых конфликтов

„Уровень угрозы регулярно обновляется, поэтому полиция и службы безопасности делают все, чтобы гарантировать безопасность каждого участника Олимпиады и каждого зрителя, который придет ощутить волшебство соревнований. Бюджет на обеспечение безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже оценивается примерно в €300 млн, но, вероятно, будет намного выше, — сказал Эстанге. — Безопасность остается приоритетом на Олимпийских играх, и мы ожидаем, что будут проводиться демонстрации“.