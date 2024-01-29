С 1 февраля мост Дружбы для автобусов закроют. Как Lux Express будет возить пассажиров до Санкт-Петербурга и обратно?

Коммерческий директор компании Lux Express Ингмар Роос сообщил RusDelfi, что на маршруте Таллинн – Санкт-Петербург будет выполняться три рейса ежедневно. Из Таллинна автобус будет отправляться в 7:00, 15:45 и 23:00. Из Санкт-Петербурга в Таллинн – в 8:45, 16:00 и 23:15.

На маршруте Lux Express между Ригой и Санкт-Петербургом будет выполняться по два рейса ежедневно – в 7:30 и 18:45 с Рижского автовокзала (в 17:45 от Аэропорта Риги), с автовокзала Санкт-Петербурга в Ригу – в 11:30 и 23:30.

„На всех рейсах мы планируем задействовать экипаж из двух водителей, чтобы оказать всестороннюю помощь пассажирам“, – добавил коммерческий директор Lux Express.

Билеты на рейсы уже продаются на официальном сайте компании. Пассажир по-прежнему будет покупать один билет на всю поездку, несмотря на пеший переход границы. „Таким образом, пассажиру не нужно беспокоиться о выборе стыковочного рейса после прохождения границы и приобретении отдельного второго билета, мы все предусмотрели“, – сказал Ингмар Роос.

В Санкт-Петербург

Все автобусы Lux Express, следующие в Санкт-Петербург, будут останавливаться на автобусной остановке на Петровской площади в Нарве. После высадки из автобуса пассажиры будут продолжать процесс пересечения границы пешком в общем порядке.

Как только пассажир пройдет контроль, он пойдет через мост и далее через пограничный контроль на российской стороне. „После прохождения всей процедуры пограничного контроля пассажиров будет ждать автобус Lux Express в специальной зоне, которая находится приблизительно в 250 метрах от здания пограничного контроля, – пояснил Ингмар Роос. – С этого места продолжится поездка в Санкт-Петербург“.

Из Санкт-Петербурга