С 1 февраля мост Дружбы для автобусов закроют. Как Lux Express будет возить пассажиров до Санкт-Петербурга и обратно?(9)
С 1 февраля в связи с закрытием Россией на реконструкцию автомобильного пограничного пункта Ивангород-Нарва Lux Express изменит способ прохождения российско-эстонской границы на своих международных автобусных рейсах.
Коммерческий директор компании Lux Express Ингмар Роос сообщил RusDelfi, что на маршруте Таллинн – Санкт-Петербург будет выполняться три рейса ежедневно. Из Таллинна автобус будет отправляться в 7:00, 15:45 и 23:00. Из Санкт-Петербурга в Таллинн – в 8:45, 16:00 и 23:15.
На маршруте Lux Express между Ригой и Санкт-Петербургом будет выполняться по два рейса ежедневно – в 7:30 и 18:45 с Рижского автовокзала (в 17:45 от Аэропорта Риги), с автовокзала Санкт-Петербурга в Ригу – в 11:30 и 23:30.
„На всех рейсах мы планируем задействовать экипаж из двух водителей, чтобы оказать всестороннюю помощь пассажирам“, – добавил коммерческий директор Lux Express.
Билеты на рейсы уже продаются на официальном сайте компании. Пассажир по-прежнему будет покупать один билет на всю поездку, несмотря на пеший переход границы. „Таким образом, пассажиру не нужно беспокоиться о выборе стыковочного рейса после прохождения границы и приобретении отдельного второго билета, мы все предусмотрели“, – сказал Ингмар Роос.
В Санкт-Петербург
Все автобусы Lux Express, следующие в Санкт-Петербург, будут останавливаться на автобусной остановке на Петровской площади в Нарве. После высадки из автобуса пассажиры будут продолжать процесс пересечения границы пешком в общем порядке.
Как только пассажир пройдет контроль, он пойдет через мост и далее через пограничный контроль на российской стороне. „После прохождения всей процедуры пограничного контроля пассажиров будет ждать автобус Lux Express в специальной зоне, которая находится приблизительно в 250 метрах от здания пограничного контроля, – пояснил Ингмар Роос. – С этого места продолжится поездка в Санкт-Петербург“.
Из Санкт-Петербурга
Автобус Санкт-Петербург – Таллинн будет останавливаться примерно в 250 метрах от здания пограничного контроля в Ивангороде, рассказали в Lux Express. По плану пассажиры со своими личными вещами будут выходить из автобуса и проходить пограничный контроль. После пересечения моста на пограничном переходе пассажиры с биометрическими паспортами будут идти через автоматические ворота, а пассажиры, проездные документы которых необходимо проверять, будут направляться в отдельную зону контроля, предназначенную для пассажиров автобусов. Затем все пассажиры рейса пойдут к автобусу, ожидающему на Петровской площади. На нем они смогут продолжить поездку до Таллинна или Риги.