Новости Эстонии
29.01.2024, 11:49

ТРАНСЛЯЦИЯ | Юри Ратас сообщил о выходе из Центристcкой партии и вступлении в Isamaa

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Вице-спикер парламента и член правления Центристской партии Юри Ратас cегодня в полдень провел пресс-конференцию, на которой он сообщил, что покидает Центристскую партию. Его политическим выбором стала партия Isamaa

Свое выступление Ратас начал с того, что сообщил о том, что его пути с Центристской партией, в которой он состоял многие годы, разошлись.

Ратас сказал, что его 23-летний путь в Центристской партии сегодня закончился, так как его ценностные оценки происходящего после начала российско-украинской войны отличаются от взглядов ведущих политиков Центристской партии.

„Некоторые решения делаются невовремя“, - сказал Ратас и поблагодарил партию, избирателей и однопартийцев.

„У меня как политика есть желание, чтобы завтрашний день стал бы днем политического прогресса. Сегодняшняя политическая линия правительства не дает в этом уверенности“, - сказал он.

Далее Ратас остановился на ситуации в экономике страны.

„Экономический спад углубляется. Руководимое Партией реформ правительство сбилось с курса. В экономической политике остается много нерешенных вопросов.

Экономический спад в 2023 году был более масштабным, чем ожидалось. К сожалению, он продолжается и в этом году. Безработица увеличивается.

Если нынешнее правительство хочет противостоять экономической ситуации с помощью налогов, то это неправильно.“, - сказал Ратас.

„Во внутренней политике стало много враждебности. Общество поляризовано“.

Далее Юри Ратас подверг критике работу премьер-министра Каи Каллас.

„Высокомерие и недальновидность премьер-министра ни к чему нас не приведут. Плохая идея — оскорблять людей, которые работают с тобой или на тебя“, - сказал он.

По мнению Ратаса, честный диалог с учителями должен начаться как можно скорее. Нужно найти 10 миллионов, начать реформы, сделать необходимые изменения.

„У меня есть желание продолжить свою деятельность в политике, чтобы у жителей Эстонии крепло чувство уверенности, а не падало“, - сказал Ратас и объявил, что продолжит свою политическую карьеру в партии Isamaa.

„Сложный выбор, как двигаться по жизни дальше облегчается, если прислушиваться к голосу своего сердца. Эстония — мой дом, ее независимость должна быть защищена. Государство должно быть страной с растущим населением, уверенность надо сохранить. Благосостояние людей надо улучшать. Усиление местных самоуправлений и региональной политики. Это принципы Isamaa, с которыми я согласен“ - пояснил Ратас свой политический выбор.

„В заключение — думая о своей молодости, вспоминается патриотическое воспитание в моей семье. Помню сказанное отцом, что Отечество (на эст. Isamaa) — превыше всего“, - завершил свое выступление Ратас.

Далее слово взял председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

„Это очень хорошая новость“, - сразу отметил он.

„Сегодняшнее правительство не ведет Эстонию вперед. Результат его работы — неуверенность людей и экономический спад. Нужна мощная уравновешивающая сила. Присоединение Юри к Isamaa сделает нашу политику сильнее“, - сказал лидер Isamaa.

Дополняется!

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