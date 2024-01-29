ТРАНСЛЯЦИЯ | Юри Ратас сообщил о выходе из Центристcкой партии и вступлении в Isamaa

Свое выступление Ратас начал с того, что сообщил о том, что его пути с Центристской партией, в которой он состоял многие годы, разошлись.

Ратас сказал, что его 23-летний путь в Центристской партии сегодня закончился, так как его ценностные оценки происходящего после начала российско-украинской войны отличаются от взглядов ведущих политиков Центристской партии.

„Некоторые решения делаются невовремя“, - сказал Ратас и поблагодарил партию, избирателей и однопартийцев.

„У меня как политика есть желание, чтобы завтрашний день стал бы днем политического прогресса. Сегодняшняя политическая линия правительства не дает в этом уверенности“, - сказал он.

Далее Ратас остановился на ситуации в экономике страны.

„Экономический спад углубляется. Руководимое Партией реформ правительство сбилось с курса. В экономической политике остается много нерешенных вопросов.

Экономический спад в 2023 году был более масштабным, чем ожидалось. К сожалению, он продолжается и в этом году. Безработица увеличивается.

Если нынешнее правительство хочет противостоять экономической ситуации с помощью налогов, то это неправильно.“, - сказал Ратас.

„Во внутренней политике стало много враждебности. Общество поляризовано“.

Далее Юри Ратас подверг критике работу премьер-министра Каи Каллас.

„Высокомерие и недальновидность премьер-министра ни к чему нас не приведут. Плохая идея — оскорблять людей, которые работают с тобой или на тебя“, - сказал он.

По мнению Ратаса, честный диалог с учителями должен начаться как можно скорее. Нужно найти 10 миллионов, начать реформы, сделать необходимые изменения.

„У меня есть желание продолжить свою деятельность в политике, чтобы у жителей Эстонии крепло чувство уверенности, а не падало“, - сказал Ратас и объявил, что продолжит свою политическую карьеру в партии Isamaa.