ТРАНСЛЯЦИЯ | Юри Ратас сообщил о выходе из Центристcкой партии и вступлении в Isamaa(36)
Вице-спикер парламента и член правления Центристской партии Юри Ратас cегодня в полдень провел пресс-конференцию, на которой он сообщил, что покидает Центристскую партию. Его политическим выбором стала партия Isamaa
Свое выступление Ратас начал с того, что сообщил о том, что его пути с Центристской партией, в которой он состоял многие годы, разошлись.
Ратас сказал, что его 23-летний путь в Центристской партии сегодня закончился, так как его ценностные оценки происходящего после начала российско-украинской войны отличаются от взглядов ведущих политиков Центристской партии.
„Некоторые решения делаются невовремя“, - сказал Ратас и поблагодарил партию, избирателей и однопартийцев.
„У меня как политика есть желание, чтобы завтрашний день стал бы днем политического прогресса. Сегодняшняя политическая линия правительства не дает в этом уверенности“, - сказал он.
Далее Ратас остановился на ситуации в экономике страны.
„Экономический спад углубляется. Руководимое Партией реформ правительство сбилось с курса. В экономической политике остается много нерешенных вопросов.
Экономический спад в 2023 году был более масштабным, чем ожидалось. К сожалению, он продолжается и в этом году. Безработица увеличивается.
Если нынешнее правительство хочет противостоять экономической ситуации с помощью налогов, то это неправильно.“, - сказал Ратас.
„Во внутренней политике стало много враждебности. Общество поляризовано“.
Далее Юри Ратас подверг критике работу премьер-министра Каи Каллас.
„Высокомерие и недальновидность премьер-министра ни к чему нас не приведут. Плохая идея — оскорблять людей, которые работают с тобой или на тебя“, - сказал он.
По мнению Ратаса, честный диалог с учителями должен начаться как можно скорее. Нужно найти 10 миллионов, начать реформы, сделать необходимые изменения.
„У меня есть желание продолжить свою деятельность в политике, чтобы у жителей Эстонии крепло чувство уверенности, а не падало“, - сказал Ратас и объявил, что продолжит свою политическую карьеру в партии Isamaa.
„Сложный выбор, как двигаться по жизни дальше облегчается, если прислушиваться к голосу своего сердца. Эстония — мой дом, ее независимость должна быть защищена. Государство должно быть страной с растущим населением, уверенность надо сохранить. Благосостояние людей надо улучшать. Усиление местных самоуправлений и региональной политики. Это принципы Isamaa, с которыми я согласен“ - пояснил Ратас свой политический выбор.
„В заключение — думая о своей молодости, вспоминается патриотическое воспитание в моей семье. Помню сказанное отцом, что Отечество (на эст. Isamaa) — превыше всего“, - завершил свое выступление Ратас.
Далее слово взял председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.
„Это очень хорошая новость“, - сразу отметил он.
„Сегодняшнее правительство не ведет Эстонию вперед. Результат его работы — неуверенность людей и экономический спад. Нужна мощная уравновешивающая сила. Присоединение Юри к Isamaa сделает нашу политику сильнее“, - сказал лидер Isamaa.
Дополняется!