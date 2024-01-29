Четыре человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду
По последним данным, четыре человека погибли в Свердловской области в ДТП с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, сообщает „РИА Новости“ со ссылкой на местную прокуратуру.
Автобус ехал из Челябинска в Новоуральск. По предварительным данным, у его лопнуло колесо, из-за этого его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой Citroen, сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Три человека — водитель и пассажиры легковой машины — погибли на месте. Тренер хоккейной команды скончался в больнице, пишет РБК.
Также были госпитализированы двое детей, которые ехали в автобусе.По данным МВД, всего в автобусе находились 18 детей в возрасте 15-16 лет. Они возвращались с соревнований из Челябинской области.
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