Четыре человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду

Автобус ехал из Челябинска в Новоуральск. По предварительным данным, у его лопнуло колесо, из-за этого его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой Citroen, сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Три человека — водитель и пассажиры легковой машины — погибли на месте. Тренер хоккейной команды скончался в больнице, пишет РБК.

Также были госпитализированы двое детей, которые ехали в автобусе.По данным МВД, всего в автобусе находились 18 детей в возрасте 15-16 лет. Они возвращались с соревнований из Челябинской области.

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