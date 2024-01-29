ПРОГНОЗ | В ближайшие дни потеплеет. А когда вернутся морозы?

Осадки будут в виде дождя, мокрого снега и снега. В какие-то дни пройдет ледяной дождь. Более устойчивое похолодание может наступить через неделю“, - сообщила Кийтсак.

В понедельник ожидается переменная облачность. Вечером местами в Северной Эстонии дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывами до 17 м/c, на островах и побережье 9-15, порывами до 21 м/c, вечером ветер ослабеет и сменит на островах направление на западное. Температура воздуха 1..5°C.

Ситуация на дорогах: основные магистрали в Эстонии в результате обработки солью будут мокрыми. Второстепенные и небольшие дороги могут быть скользкими, на них может быть гололед.

В ночь на вторник (30.01) облачная погода. Местами дождь и мокрый снег, под утро возможен и ледяной дождь. Опасность гололеда. Ветер западных направлений 3-8, порывами до 12 м/c, под утро ветер стихнет, и его сила составит 1-5 м/c. Температура воздуха 2..+2°C.

Днем во вторник облачная с прояснениями погода, осадки продолжатся. Опасность гололеда. Ветер сменит направление на южное и юго-восточное, 2-8 м/c. Температура -1..+2°C.

В среду (31.01) Скандинавии и региона Балтийского моря достигнет оконечность циклона, который принесет сильные осадки — дождь и мокрый снег, местами и ледяной дождь. Опасность гололеда. Ветер южных направлений будет усиливаться, на побережье порывами 13 м/c. Циклон опять принесет более теплые воздушные массы. Температура воздуха ночью 2..+2°C. Днем также ожидаются осадки. Ветер южный и юго-западный 5-12, на побережье порывами 15, вечером — до 18 м/c. Температура воздуха 0..4°C.

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