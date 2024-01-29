Высаживающие на Нарвской границе пассажиров автобусы добавят проблем! Следите за расписанием, чтобы не попасть в длинную очередь

„Теперь перевозчики будут оставлять пассажиров на Петровской площади, как это было во времена пандемии, и оттуда люди будут двигаться на пешеходный терминал, – объяснил ситуацию руководитель группы пограничного контроля Нарвского погранпункта Александр Казмин. – Нарвский пограничный пункт готов к любым ситуациям. Мы предполагаем, что в первые дни после закрытия погранпункта для транспорта начнется переходный период, когда все будут привыкать к изменениям. Скорее всего основные наплывы людей на пограничном пункте будут в те моменты, когда приезжают автобусы. Людям, которые планируют самостоятельно пересечь границу, рекомендую смотреть расписание и графики транспортных фирм“.

Начиная с июня прошлого года, как сообщил Департамент полиции и погранохраны, после введения дополнительных ограничений на передвижение транспортных средств с регистрационными номерами РФ, общее число пересечений границы в обе стороны составляет примерно 13-14 тысяч в месяц (это автобусы, рейсовые автобусы, грузовики и личный автотранспорт – ред.). Чаще граница пересекается людьми на личных автомобилях – порядка 10 000 пересечений в месяц в обе стороны. На грузовой транспорт приходится 2,5-3 тысячи.

До введения текущих санкций, в 2022 году, общее число пересечений было примерно в полтора раза больше: 25-30 тысяч пересечений в месяц. Личный автотранспорт также лидировал – на него приходилось от 15 до 20 тысяч пересечений.

За этот год, уточнили в Департаменте полиции и погранохраны, по состоянию на 22 января на погранпункте Нарва-1 было совершено примерно 9,5 тысяч пересечений границы. Почти 7 000 из них – это личный транспорт. Примерно 900 пересечений – это автобусы и рейсовые автобусы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.